Il piano senza senso per prendere Tonali a gennaio: due cessioni eccellenti, poi una spesa di…

L’ex centrocampista del Milan è pronto a tornare in Serie A. Si parla di una doppia cessione importante per prendere il regista italiano

L’avventura di Tonali in Premier sembra essere ormai ai titoli di coda. Nonostante il Newcastle punti molto sul centrocampista lombardo, l’ex Milan vorrebbe tornare nuovamente in Serie A. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di un suo trasferimento in estate. Nelle ultime ore, però, si guarda alla possibilità di anticipare il rientro già a gennaio. Una ipotesi non semplice, ma il club ci sta realmente pensando.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe individuato in Tonali il giocatore ideale per rendere ancora più forte la rosa. E si starebbe addirittura valutando una doppia cessione eccellente per prendere il centrocampista lombardo. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e riflessioni, ma non è da escludere che presto si passi in qualcosa di più serio.

Tonali in Serie A: un club ci prova

L’ipotesi Tonali in Serie A a gennaio non è da escludere a priori. Ad oggi si può dire che è una trattativa complicata e destinata ad essere decisa da diversi incastri. Ma c’è la volontà da parte del club di provarci per capire la reale fattibilità di questa operazione. I ragionamenti sarebbero in corso e presto ci potrebbe essere il tentativo per sondare il terreno e valutare un colpo a sorpresa, ma che consentirebbe di alzare il livello della rosa.

Il piano per prendere Tonali

Negli scorsi giorni il centrocampista bresciano è stato (ri)accostato all’ex Milan e all’Inter. I rossoneri in questo momento hanno piani diversi mentre difficilmente Tonali direbbe sì ai nerazzurri. Due situazioni che sembrano rappresentare una sorta di via libera per un altro club italiano.

La Juventus, infatti, avrebbe individuato in Tonali il giusto rinforzo per il centrocampo di Motta. Le sue caratteristiche mancano nel reparto bianconero e si è pronti a fare un tentativo attraverso due sacrifici importanti. Il Newcastle, infatti, chiede 55 milioni per l’italiano e alla Continassa si starebbe valutando la possibilità di dire addio da subito a Fagioli e Yildiz per andare a prendere l’ex Milan.

Una doppia cessione importante, ma che darebbe la liquidità giusta per convincere il Newcastle e lo stesso Tonali. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se realmente ci potrà essere questa possibilità oppure no.

Perché la Juventus vuole Tonali

La Juventus punta Tonali perché nel centrocampo bianconero manca una figura dinamica come lui. Un rinforzo quindi ideale per Motta e per alzare il livello della squadra. Per arrivare alla fumata bianca, però, bisognerà concretizzare alcuni incastri non semplici e quindi si vedrà nelle prossime settimane se ci potrà essere o no la possibilità di chiudere l’operazione.