Offerta irrinunciabile per Asllani: sostituto dalla Premier, prestito con obbligo

Spunta un nome incredibile come possibile sostituto dell’albanese in caso di sua partenza in estate. Tutti i dettagli

Fra i giocatori che stanno trovando meno spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi c’è sicuramente Asllani. Il centrocampista albanese ha davanti un giocatore del calibro di Calhanoglu e questo lo porta a giocare sicuramente meno di quanto si aspettava dopo il suo arrivo in nerazzurro. Nonostante questo, la fiducia di Inzaghi nell’ex Empoli è assolutamente elevata e il tecnico punta molto su di lui soprattutto quando il turco è chiamato a rifiatare.

Una fiducia incondizionata che comunque potrebbe non bastare per una sua conferma in nerazzurro. La sessione invernale di calciomercato è vicina e, come sempre, il nome di Asllani è accostato a diverse squadre. Fino a questo momento nessun riuscito nell’impresa di strappare il calciatore ai nerazzurri.

Inter: addio di Asllani, la posizione dell’Inter

La posizione dell’Inter sulle cessioni di gennaio è stato da sempre molto chiara: il club è convinto che con questa rosa si potranno raggiungere risultati importanti, ma se qualcuno dovesse chiedere di andare via, allora saranno fatti i ragionamenti del caso. Porte non chiuse quindi anche se i club dovranno comunque soddisfare le richieste di viale della Liberazione. E per Asllani la valutazione fatta da Marotta è sicuramente molto alta.

Mercato Inter: via Asllani, chi arriva al suo posto?

Il futuro di Asllani all’Inter resta comunque in bilico. L’albanese ha sicuramente voglia di giocare con continuità e non è da escludere che possa chiedere ai nerazzurri magari una cessione per andare in una squadra dove avrebbe un ruolo centrale. Un addio comunque non semplice considerato che Marotta per liberarsi del centrocampista chiede sempre una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione alta, ma che potrebbe non spaventare club di Premier.

In caso di cessione di Asllani, l’Inter potrebbe valutare anche il nome di Danilo. Il centrocampista classe 2001 del Nottingham Forest è fuori ormai da diversi tempo per un infortunio al piede, ma sembra essere vicino al rientro. Il suo agente potrebbe ragionando sulla possibilità di portare il giocatore a fare una esperienza differente e potrebbe anche offrirlo all’Inter visti gli ottimi rapporti che ci sono con Ausilio.

La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma resta comunque una pista da seguire visto che il giocatore si sposa alla perfezione con la linea attuata da Oaktree.

Chi è Danilo

Danilo è un centrocampista classe 2001 e in patria era considerato uno dei migliori giovani a livello mondiale. Attualmente è in forza al Nottingham con un contratto in scadenza nel 2029. L’infortunio, però, ha rallentato la sua crescita ed ora il club inglese potrebbe aprire alla possibilità del prestito per portare il giocatore a riprendere il valore perso nelle ultime settimane per il problema fisico.