Calhanoglu ‘ringrazia’ l’Inter: il top club pronto a chiudere

Il turco in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ ci ha tenuto a ringraziare i nerazzurri e i suoi tifosi. Parole che confermano il forte rapporto tra giocatore e club

In casa Inter, come vediamo dalle rotazioni, sono tutti importanti, ma nessuno indispensabile. Tranne Calhanoglu. Simone Inzaghi non ha quasi mai rinunciato al turco nonostante in rosa sia presente un giocatore dal futuro assicurato come Asllani. L’ex Milan continua ad essere il regista di questa squadra e a lui il tecnico piacentino non vorrebbe mai rinunciare.

Il centrocampista, infatti, è un giocatore che vorrebbe ogni allenatore nella sua squadra. In passato si è parlato di un interesse concreto da parte di diversi club, ma da parte dell’Inter non c’è mai stata una reale apertura. Ora, però, con l’arrivo di Oaktree le cose potrebbero cambiare. Ricordiamo che la proprietà punta sui giocatori giovani e possiamo dire che Calhanoglu ha superato, anche se di poco, il limite stabilito dal fondo statunitense.

Inter e il ringraziamento di Calhanoglu

L’arrivo di Calhanoglu a zero all’Inter ha fatto molto scalpore. Alla fine, però, la scelta dei nerazzurri è stata premiata e lo stesso turco in un’intervista al Corriere dello Sport ha ringraziato il club: “La società mi ha sempre sostenuto e aiutato come i tifosi. Ausilio per me è stato importantissimo. Mi ha dato fiducia e fatto capire che potevo diventare importante. E così è stato. Per questo motivo sarò sempre grato a loro“.

Il futuro del centrocampista turco

Parole che sono sanno di riconoscimento al club, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il contratto in scadenza nel 2026 lo rende assolutamente un giocatore appetibile per il calciomercato estivo. Al momento, anche per la linea decisa da Oaktree, il rinnovo non è in programma e l’addio non va escluso a prescindere. Anche il giocatore non chiude le porte e passa la patata bollente ai dirigenti di viale della Liberazione.

“Quando c’è stata l’offerta del Bayern io ho chiesto al mio procuratore di parlare con il club – ha svelato il giocatore al quotidiano italiano – ho sempre fatto quello che vuole il club proprio per l’aiuto che mi hanno dato. E toccherà all’Inter decidere il mio futuro“. Parole che confermano la volontà da parte di Calhanoglu di scegliere la soluzione migliore insieme ai dirigenti nerazzurri.

Per il momento il discorso è rinviato al termine della stagione. Il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo che non è in programma potrebbero anche aprire ad una separazione, ma solo davanti ad una proposta di assoluto livello.