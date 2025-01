Inter ribaltata: nuovo colpo a zero, la conferma di Sky Sport

In casa nerazzurra si continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E nelle ultime ore arriva una sorta certezza

Il calciomercato è iniziato ormai da qualche ora e in viale della Liberazione sono in corso i ragionamenti su come rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. La vittoria contro l’Atalanta ha confermato che la squadra attuale è assolutamente in grado di poter lottare per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e, a meno di infortuni o di cessioni, difficilmente ci saranno dei movimenti in entrata in questa sessione invernale.

Ma questo naturalmente non ferma il lavoro da parte dei dirigenti nerazzurri. Lo sguardo è rivolto principalmente al calciomercato estivo dove si proverà a rendere ancora più forte la rosa a disposizione di Inzaghi. La linea da parte di Oaktree è molto chiara e arrivano delle prime conferme su come si muoveranno i nerazzurri nelle prossime sessioni.

Inter e la strategia sul mercato invernale

Nessun movimento in entrata se non ci saranno delle uscite o degli infortuni. Marotta in più di un’occasione ha confermato come la rosa a disposizione di Inzaghi è assolutamente di livello e questo consente all’Inter di poter lottare per gli obiettivi prefissati. Quindi ogni arrivo sarà legata a qualche cessione o problema fisico. Ma da parte di Oaktree sono arrivate delle indicazioni molto importanti anche su quale linea tenere nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: la conferma di Sky Sport

L’Inter in estate sarà una delle squadre assolute protagoniste sia in entrata che in uscita. Oaktree ha deciso di iniziare lo svecchiamento della rosa e per questo motivo ci si aspetta diversi movimenti per rendere la rosa di Inzaghi ancora più di qualità oltre che con una età media molto più bassa di quella attuale.

A confermare questa ipotesi è anche Sky Sport: “Oaktree, la nuova proprietà, non è più intenzionata ad acquistare giocatori di età avanzata e che percepiscano stipendi elevati sia a zero che non. La nuova filosofia è quella di puntare su profili più giovani, che possano crescere e aumentare il proprio valore giocando con l’Inter“. Una linea ben chiara e che ribadisce come da parte della proprietà americana non c’è nessuna intenzione di fare eccezioni.

Marotta e Ausilio, quindi, nelle prossime settimane saranno chiamati a individuare giocatori giovani, di qualità e futuribili per alzare ancora la qualità della rosa di Inzaghi e garantire anche una certa stabilità dal punto di vista economico.

La linea di Oaktree

La linea di Oaktree è stata sin da subito molto chiara. La proprietà americana dal suo arrivo ha chiesto ai dirigenti di puntare sui giocatori giovani e i no a Hermoso e Rodriguez in estate lo confermano. E questa sarà la strategia che Marotta e Ausilio dovranno seguire nelle prossime sessioni di calciomercato.