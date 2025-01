Inter-Milan, Inzaghi nella bufera: “Il ciclo è finito”

La sconfitta in Supercoppa porta il tecnico nerazzurro sul banco degli imputati. Alcuni tifosi parlano addirittura di un ciclo finito

Primo obiettivo fallito per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono tornati dall’Arabia con la grande delusione della finale persa contro il Milan. Una sconfitta che brucia considerato anche per come è arrivata. In vantaggio di 2-0, Lautaro e compagni si sono fatti recuperare in poco più di mezz’ora.

Un passo falso che ha portato a diverse critiche da parte dei tifosi. Sul banco degli imputati è finito principalmente Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato molto criticato sui social per alcuni cambi non considerati giusti e in diversi hanno parlato addirittura di ciclo finito. Di certo è una sconfitta che potrebbe aprire delle riflessioni importanti anche all’interno della società su alcune scelte fatte nel corso del calciomercato estivo.

Inter-Milan, la rivolta dei tifosi: Inzaghi nel mirino

Non è la prima volta che Simone Inzaghi finisce nel mirino dei tifosi in questa stagione. Il turnover fisso deciso dal tecnico piacentino non piace a molti supporters nerazzurri, ma il campo fino ad oggi ha dato quasi sempre ragione alle scelte dell’allenatore. Ora la sconfitta in Supercoppa potrebbe portare ad una leggere spaccatura in questo rapporto e l’unico modo per ricucire un eventuale strappo è proprio ottenere degli ottimi risultati sul campo.

Le critiche a Simone Inzaghi

Questa volta la sconfitta ha fatto finire sul banco degli imputati Simone Inzaghi. La scelta di togliere i titolarissimi nel corso del match non è assolutamente piaciuta ai tifosi. Ma c’è un cambio in particolare che sui social molti supporters nerazzurri hanno preso di mira ed è quello di Asllani per Calhanoglu.

L’albanese è stato protagonista in negativo nei gol del Milan e per molti non è da Inter. Diversi tifosi hanno rimproverato Inzaghi di non aver avuto il coraggio di mettere Zielinski spostando magari Barella (o lo stesso polacco) in cabina di regia e Asllani in panchina. Una scelta che con il senno di poi si poteva rivelare decisiva, ma Inzaghi non ha mai nascosto la sua stima per l’ex Empoli e lo ha dimostrato dandogli fiducia in una partita importante e decisiva.

Vedremo se questa partita porterà a delle modifiche nelle gerarchie di Simone Inzaghi oppure si continuerà per la strada intrapresa nei mesi scorsi. La sconfitta contro il Milan è comunque un incidente di percorso destinato a far discutere molto.

Inter, ripartire contro il Venezia

Un allenatore che non ha la voglia e la competenza per cambiare schema durante la partita ,è un allenatore limitato che non può stare ad alti livelli . La brutta figura di ieri è figlia della mancanza di coraggio nel cambiare il proprio mantra quando serve . #Inzaghi #InterMilan

— 22/05/2010 (@CONTINUASOGNARE) January 7, 2025

Mentalmente Conceicao se l’è mangiato a morsi in testa Inzaghi — CommiBot (@Commibot) January 7, 2025

Stessa partita dell’andata.

Dopo averne vinti 6 o 7 di fila purtroppo affrontiamo il Milan come se fosse l’Empoli, si capiva gia dall approccio che sarebbe stata dura.

2 indizi sono una prova, Inzaghi altamente responsabile, un Inter normale avrebbe vinto 4 a 0. TORNARE UMILI — Ciola (@crazyciola92) January 7, 2025

Gabry ieri si è avuta la netta sensazione che il ciclo inzaghi sia finito. Questo non significa che giocheremo ancora belle partite, ma purtroppo da Madrid in poi è iniziata la discesa — ⭐️⭐️ Simon 💙🖤 (@SimoneRambla24) January 7, 2025

Inzaghi in questi tre anni e mezzo e migliorato in tante cose purtroppo non nei cambi — Italo (@Italo81580161) January 7, 2025

Infatti non capiscono che il problema non è aver perso ma come abbiamo perso. Da Inzaghi all ultimo in panchina si devono vergognare tutti. TUTTI. invece questi memori di uno scudo e 3 coppette difendono l indifendibile. Assurdo il loro grado di stupidità — The stranger 🖤💙 (@thestranger1979) January 7, 2025

Inzaghi nell’ultimo mese e mezzo i 3 panchinari di centrocampo li ha utilizzati pochissimo. Asllani nn è da Inter, ma comunque non puoi arrivare a gennaio con tutte le riserve demotivate e scontente. Errore grave di gestione — Daniele Castelletti ⭐️⭐️💙🖤 (@caste79) January 7, 2025

Ora l’obiettivo dell’Inter è quello di ripartire già contro il Venezia in campionato e centrare gli ottavi di finale in Champions League. Solo in questo modo si può mettere alle spalle un passo falso pesante come quello in Supercoppa.