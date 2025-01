Ribaltone Inter: arriva subito il sostituto di Acerbi

La situazione del centrale nerazzurro inizia a preoccupare in viale della Liberazione. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni

Le condizioni di Acerbi allarmano l’Inter. Il giocatore è ormai fermo da due mesi e non si vede la luce in fondo al tunnel. La partita contro l’Empoli sembrava essere quella del ritorno almeno tra i convocati, ma ieri ha svolto una seduta personalizzata e questo rende in dubbio la sua presenza domenica sera. Una situazione che, come riferito da La Gazzetta dello Sport, porta in viale della Liberazione a fare delle riflessioni in chiave calciomercato.

L’idea di Marotta e Ausilio era quella di non toccare una macchina che sembrava perfetta. Ma l’infortunio di Acerbi potrebbe cambiare un po’ la situazione. Inzaghi ha lanciato l’allarme di una rosa corta a causa diversi problemi fisici e a questo punto non è da escludere a priori un intervento sul calciomercato per consentire al tecnico di poter contare su un uomo in più nel reparto difensivo.

Rinforzo in difesa: decisione a breve

Sull’eventuale nuovo difensore la decisione sarà presa a breve. Stando alla Rosea, subito dopo la partita contro l’Empoli è previsto un summit per capire come muoversi. L’ipotesi di un centrale che possa comunque dare una possibilità in più a Inzaghi sta prendendo piede e in viale della Liberazione si ha anche la strategia per consentire di liberare il posto in rosa a questo probabile innesto.

Calciomercato Inter: la strategia di Marotta per il difensore

Sappiamo molto bene che la questione liste rende il calciomercato, soprattutto quello invernale, molto complicato. L’Inter sperava di non dover intervenire, ma la situazione Acerbi sembra aver cambiato un po’ le carte in tavola. L’ipotesi di un centrale per dare a Inzaghi una sicurezza in più non è da escludere a priori e in viale della Liberazione si sta anche ragionando su come liberare il posto al nuovo innesto.

L’idea sarebbe quella di dare il via libera alla cessione di Buchanan e sostituirlo con un centrale riportando Darmian ad essere il vice Dumfries. Una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione se non altro per il fatto che il canadese spinge per partire e avere maggiore spazio.

La decisione è prevista per dopo la partita contro l’Empoli, ma al momento in viale della Liberazione si sta ragionando su questa possibilità per consentire comunque a Inzaghi di avere un ulteriore centrale e dare a de Vrij la possibilità di rifiatare visto che ad oggi i tempi di recupero di Acerbi non si conoscono.

Riflessione sul nome

L’eventuale arrivo del centrale riapre il dibattito sul nome. Molto difficile ipotizzare Bijol considerata la valutazione dell’Udinese. Le riflessioni comunque entreranno nel vivo solamente la prossima settimana. Al momento l’intenzione è quella di capire se è giusto portare un nuovo giocatore in quel reparto oppure no.