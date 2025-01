Con l’Inter è finita! Affare chiuso, ieri l’ultima partita

È in procinto di terminare il suo rapporto con i nerazzurri. Nei prossimi giorni una operazione importante anche per lo stesso calciatore

L’Inter si prepara a dire addio ad uno dei suoi calciatori. La partita di ieri è stata l’ultima a San Siro con un legame con i colori nerazzurri. Una scelta che con il senno di poi magari potrà essere sbagliata, ma il club ha deciso di far intraprendere al giocatore una carriera diversa e lontana da Milano almeno per ora. Poi in futuro non si sa mai. Il calcio nella sua storia ha sempre riservato dei ritorni inaspettati e chissà che nelle prossime stagioni per lui non si possa riaprire la porta di Appiano Gentile.

Per il momento, però, il futuro è lontano da Milano. Una operazione importante per tutte le parti coinvolte visto che stiamo parlando di un calciatore in forte ascesa. E vedremo se da viale della Liberazione ci sarà un pentimento sulla scelta fatta oppure il campo darà ragione alla decisione presa dai dirigenti del club meneghino.

È addio all’Inter: si attende solo l’ufficialità

La decisione di dire addio in modo definitivo all’Inter è stata presa da tempo ed ora si passerà anche ai fatti. Una scelta che consentirà al giocatore di mettersi in mostra con altri colori. La sua speranza è di poter continuare come sta facendo ora per magari in un prossimo futuro vedere le porte di Appiano Gentile riaprirsi. Ad oggi, però, il diretto interessato e i nerazzurri hanno deciso di prendere delle strade differenti.

Inter-Esposito, è separazione

Quella di ieri è stata l’ultima partita da giocatore di proprietà dell’Inter di Sebastiano Esposito. Un saluto con gol (anche se inutile per l’Empoli) per il bomber di Castellammare di Stabia, che si appresta a diventare a tutti gli effetti un tesserato dei toscani. Il presidente Corsi ormai da tempo ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto fissata a 5 milioni viste anche le prestazioni che l’ex Sampdoria sta mettendo in campo in questo campionato.

Su di lui da tempo ci sono le attenzioni di diverse big e per l’Empoli si prospetta una plusvalenza importante. Resta da capire se già la prossima estate o per il 2026. Per l’Inter una scelta forse sbagliata quella di inserire nella cessione ai toscani solo una percentuale alla prossima vendita e non la possibilità magari di riacquistarlo.

Le prestazioni che Esposito sta facendo in questo campionato sono di assoluto livello e migliori di quelle di Taremi e di altri attaccanti nerazzurri. E magari uno come lui la prossima stagione sarebbe stato davvero molto utile.

I numeri di Esposito

10 gol in 19 partite tra campionato e Coppa Italia e due assist. Numeri assolutamente importanti per il classe 2002. Una stagione che è pronto a consacrarlo finalmente nel calcio italiano e la scelta dei nerazzurri di lasciarlo andare rischia di essere quella non esatta.