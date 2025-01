Marotta si è operato: cosa è successo durante Inter-Empoli

Piccolo contrattempo per il presidente nerazzurro. Un intervento chirurgico non gli ha permesso di seguire il match come fa sempre

L’assenza di Marotta nelle interviste prima di Inter-Empoli e in tribuna non è assolutamente passata inosservata ai più attenti. Il presidente dell’Inter è sempre presente e la sua postazione vuota durante l’ultimo match di campionato ha un po’ allarmato i tifosi nerazzurri. Ma non c’è da preoccuparsi: il numero uno meneghino sta bene e presto tornerà ancora una volta al suo posto per seguire Lautaro e compagni.

Come precisato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Marotta si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico e questo non ha permesso al presidente dell’Inter di rispettare la sua routine. Niente, comunque, di allarmante visto che era già tutto programmato e già nei prossimi giorni il numero uno nerazzurro ritornerà nella sua postazione e anche a parlare ai microfoni di Dazn e non solo.

Inter-Empoli, dove ha seguito la partita Marotta

Nonostante questo piccolo contrattempo di salute, Marotta è voluto comunque essere presente a San Siro. Il presidente nerazzurro ha seguito il match dagli spogliatoi e poi al termine si è congratulato con i suoi ragazzi prima di tornare a casa dove proseguirà la convalescenza in attesa di poter tornare finalmente al suo posto.

Come sta Marotta dopo l’intervento

Le condizioni di Marotta dopo l’intervento chirurgico sono buone, ma il presidente interista deve ancora osservare qualche giorno di convalescenza prima di poter tornare a pieno ritmo nelle sue attività. Quindi, dopo l’assenza contro il Bologna e la presenza negli spogliatoi con l’Empoli, sarà chiamato a seguire a distanza la prossima partita della sua squadra.

Marotta non partirà in direzione Praga insieme alla squadra per la penultima partita della prima fase di Champions League contro lo Sparta. In questo momento il medico non gli ha dato l’ok di viaggiare e quindi la sfida di mercoledì la seguirà da casa nella speranza di poter festeggiare una vittoria importante e poi magari complimentarsi con i suoi al rientro in Italia.

Non è chiaro quando Marotta sarà nuovamente a pieno regime. Molto probabilmente contro il Lecce assisteremo ad un suo ritorno, ma l’Inter su questo non si è mai pronunciato e quindi non si ha un quadro chiaro su quando il presidente potrà finalmente tornare a seguire la sua squadra dal vivo.

Due trasferte in pochi giorni

Dopo l’importante vittoria contro l’Empoli, doppia trasferta per l’Inter nel giro di pochi giorni: prima Praga e poi Lecce. L’obiettivo dei ragazzi di Simone Inzaghi è quello di portare a casa in entrambi i match i tre punti per rispettivamente avvicinare gli ottavi di Champions e sperare di recuperare punti al Napoli, sabato alle 18 impegnato contro la Juventus.