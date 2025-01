Dall’Inter al Manchester City: operazione quasi chiusa, firma imminente

Si avvia alla chiusura una operazione. Il giocatore ha detto sì e a questo punto manca davvero poco per l’annuncio ufficiale: ecco i dettagli

L’Inter e il Manchester City nel prossimo calciomercato sono destinati a sfidarsi su diversi obiettivi. Entrambe le squadre vogliono rinnovarsi e aprire una sorta di nuovo ciclo. Per farlo naturalmente c’è bisogno di portare in rosa giocatori giovani e di prospettiva e per questo motivo si sta lavorando sin da subito per trovarli e anticipare la concorrenza.

Su uno degli obiettivi in comune la chiusura è praticamente imminente. L’affare si può considerare praticamente chiuso e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Un rinforzo importante e di prospettiva per il club. Naturalmente parliamo di un calciatore giovane e quindi bisognerà capire come procederà la sua crescita. Ma il club ha deciso in queste ore di accelerare per chiudere il colpo e anticipare la concorrenza.

Dall’Inter al Manchester City: si chiude l’affare

Inter e Manchester City seguivano il calciatore da tempo e uno dei due club in queste ultime ore ha accelerato pagando la clausola rescissoria. Una mossa che ha tagliato fuori il rivale. Naturalmente fino a quando non si ha la fumata bianca tutto può ancora succedere, ma il destino è ormai segnato e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio i dettagli dell’operazione.

Sfuma un obiettivo, Guardiola beffa Inzaghi

Tra i giocatori giovani seguiti dall’Inter c’era anche Juma Bah. Il classe 2006 del Valladolid sembrava davvero vicino al club nerazzurro tanto che si parlava di una chiusura immediata. Poi l’inserimento del Manchester City ha un po’ cambiato le carte in tavola ed ora il club inglese sembra essere pronto a chiudere l’operazione.

Il giovane centrale ha una clausola rescissoria di 6/7 milioni di euro e i Citizens sono pronti a pagarla per consentire al giocatore di lasciare la Spagna e trasferirsi alla coorte di Guardiola. Una permanenza breve visto che i piani degli inglesi sono completamente differenti.

Dalla Francia svelano che Bah potrebbe lasciare immediatamente il City in prestito per trasferirsi al Lens in cambio dell’altro talento difensivo Khusanov, che si prepara ad andare a rinforzare la rosa di Guardiola. Vedremo se sarà così oppure no.

Inter, sfuma Bah

Una cosa è certa: l’inserimento del Manchester City non consente all’Inter di andare a prendere Bah. Il classe 2006, almeno per il momento non vestirà la maglia nerazzurra.