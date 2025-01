Di Marzio conferma tutto: affare tra Inter e Real Madrid

Asse caldo fra i nerazzurri e i ‘Blancos’. L’operazione sembra essere vicina a concludersi e la conferma arriva dall’esperto di calciomercato di Sky

In viale della Liberazione si continua a lavorare con attenzione sul calciomercato. Come confermato sia da Ausilio che Marotta, lo sguardo del club nerazzurro è rivolto alla prossima stagione visto che, a meno di cessioni last minute, sembrano difficili dei movimenti in questi ultimi giorni della sessione invernale. Naturalmente ci sono alcune questioni da risolvere (Buchanan e Frattesi su tutti) e per questo motivo la dirigenza sta attenta alle occasioni che potrebbero essere da qui al 3 febbraio.

Ma la priorità in questo momento è rivolta all’estate. Durante la prossima sessione di calciomercato i nerazzurri, anche per lo svecchiamento della rosa, metteranno a segno diversi colpi. E uno, secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, potrebbe arrivare dal Real Madrid.

Inter-Real Madrid: asse caldo, si prova a chiudere un colpo

L’Inter in queste settimane sta sondando il terreno con diverse squadre. L’obiettivo è quello di imbastire le trattative da poi chiudere nei prossimi mesi. Una mossa che consentirebbe al club nerazzurro di anticipare la concorrenza sui rinforzi. E, come confermato da Di Marzio, presto potrebbero entrare nel vivo i contatti con il Real Madrid per valutare la possibilità di chiudere un colpo di assoluto livello.

Calciomercato Inter: occhi in casa Blancos, i dettagli dell’operazione

L’Inter da tempo segue uno dei migliori talenti che ci sono nel panorama europeo. Naturalmente stiamo parlando di Nico Paz. Il giocatore argentino si sta mettendo in mostra con il Como e al termine della stagione dovrebbe ritornare al Real Madrid. I Blancos sarebbero pronti ad esercitare il proprio diritto di recompra (9 milioni a giugno, poi il prezzo sale nei due anni successivi) per poi utilizzarlo come pedina di scambio o come giocatore in grado di portare un tesoretto da utilizzare in entrata.

I nerazzurri ormai hanno intrapreso i contatti con il classe 2004 e presto potrebbero decidere di sondare il terreno con il Real Madrid per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Da parte dei Blancos nessuna chiusura, ma bisognerà capire quali saranno le condizioni del trasferimento.

L’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta a titolo definitivo, ma lasciando il diritto di recompra in favore degli spagnoli. Una proposta destinata a convincere il Real a dare il via libera considerato che, almeno per il momento il giocatore non rientra nei piani dei Blancos.

Nico Paz verso l’Inter

L’Inter e Nico Paz sono sempre più vicini. Vista la concorrenza, i nerazzurri hanno deciso di muoversi in anticipo con l’obiettivo di anticipare le altre squadre. Una mossa che ha permesso Marotta e Ausilio di avvicinarsi al classe 2004 e potrebbe essere lui il primo colpo della nuova stagione.