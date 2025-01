Frattesi, telenovela infinita: 70 milioni per l’Inter

Nonostante il gol al Lecce, il centrocampista romano continua ad essere al centro di diverse voci. La posizione dei nerazzurri è molto chiara

Si apre l’ultima settimana di calciomercato e uno dei nomi che nei prossimi giorni continuerà a far parlare è sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista romano contro il Lecce ha trovato titolarità e gol. Un segnale importante che Inzaghi ha voluto dare sia al calciatore che al suo entourage sulla centralità nel progetto nerazzurro.

Ma a quanto sembra l’intenzione del giocatore non è cambiata. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, da parte di Frattesi ci sarebbe la massima disponibilità a trasferirsi in un altro club. Anche l’Inter, come riferito da gazzetta.it, ha deciso di confermare la sua posizione e al momento un addio sembra essere praticamente impossibile. Poi naturalmente davanti ad una proposta di 70 milioni le cose potrebbero cambiare ancora una volta.

Il pensiero di Inzaghi sul centrocampista

Se da una parte Frattesi spinge per l’addio, dall’altra l’Inter ha ribadito più volte al giocatore la sua centralità nel progetto. Anche Inzaghi in un paio di colloqui con il calciatore gli ha fatto capire la sua importanza nelle rotazioni visto che parliamo di un giocatore con caratteristiche non comuni. Ma sicuramente trovare spazio in un centrocampo come quello nerazzurro non è facile e quindi il nome continua ad essere al centro di diverse voci.

Roma e Napoli su Frattesi

In caso di una eventuale apertura dell’Inter per l’addio di Frattesi, la corsa sembra essere ormai ridotta a due. La Juventus da tempo ha fatto un passo indietro importante. Restano Roma e Inter, ma si può parlare di due situazioni completamente differenti anche dovute alla posizione dell’Inter.

La pista più probabile ad oggi è sempre il club giallorosso. Ghisolfi in più di un’occasione ha cercato di trovare uno spiraglio in casa Inter per Frattesi, ma la posizione di viale della Liberazione non è mai cambiata. Servono sempre 40-45 milioni di euro per la cessione e questo rende impossibile ad oggi una sua partenza.

Ancora più complicata la situazione per il Napoli. Essendo una diretta concorrente, Marotta ha alzato il prezzo del giocatore a 70 milioni. Cifra che Manna, viste le altre priorità, difficilmente sborserà per arrivare a Frattesi almeno in questo calciomercato. Poi in estate il discorso sarebbe differente.

Frattesi verso la permanenza

Davide Frattesi, quindi, si avvicina verso la permanenza all’Inter almeno in questo calciomercato invernale. Poi in estate la situazione è destinata a cambiare e a quel punto un addio è dietro l’angolo.