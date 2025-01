Clamoroso ritorno all’Inter, Fabrizio Romano: “Accordo raggiunto”

Possibile movimento in entrata in casa nerazzurra. La cessione è praticamente fatta e si ragiona sull’ipotesi di dare un rinforzo a Inzaghi

L’Inter protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo una prima parte dove i nerazzurri sono stati alla finestra, ora Marotta e Ausilio si preparano a prendere la scena anche per alcune uscite. Se Palacios non sarà sostituito, in viale della Liberazione si sta ragionando sulla possibilità di portare ad Appiano Gentile un nuovo rinforzo in un ruolo differente vista l’ormai imminente partenza di un altro giocatore.

Il fatto di giocare molto poco ha portato il calciatore a chiedere la cessione e già nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Partenza che potrebbe costringere l’Inter a dover intervenire sul calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma la pista più probabile è quella di un nuovo giocatore per rendere la rosa ancora più completa.

Calciomercato Inter: Buchanan ad un passo dall’addio

Buchanan e l’Inter sono sempre più vicini a dirsi addio. Il canadese, anche a causa dell’infortunio, ha trovato davvero poco spazio e, secondo le informazioni di Fabrizio Romano, è ad un passo dal trasferimento al Villarreal. L’accordo è quello di un prestito con diritto di riscatto e stipendio interamente pagato dal club spagnolo. Accordo ormai trovato e fumata bianca attesa già nelle prossime ore.

Mercato Inter: chi al posto di Buchanan

Se per Palacios, come spiegato, si è deciso di non intervenire sul calciomercato, possibile che sulla fascia qualcuno arriverà per sostituire Buchanan. Il nome in cima alla lista è quello di Zalewski. Il polacco può giocare tranquillamente su entrambe le fasce e rappresenterebbe una sorta di jolly per Inzaghi. L’Inter, però, lo vorrebbe in prestito e il contratto in scadenza al termine della stagione non consente questa opzione. Quindi o prima rinnova oppure in via della Liberazione dovranno cambiare formula.

Attenzione, però, ad un nome a sorpresa. Secondo La Gazzetta dello Sport, in corsa per il post Buchanan ci sarebbe anche Biraghi, praticamente fuori dal progetto Fiorentina. Anche lui in scadenza con il club di appartenenza, ma arriverebbe praticamente a zero e il fatto di essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, semplificherebbe il discorso lista.

Per il momento Biraghi è assolutamente una ipotesi visto che ci sono anche altre squadre su di lui (Napoli su tutte), ma resta una pista da seguire considerato che parliamo di un profilo d’esperienza e che darebbe una mano importante a Inzaghi.

Biraghi-Inter: ostacolo Oaktree?

Naturalmente per quanto riguarda l’ipotesi Biraghi serve sempre l’ok di Oaktree e l’età potrebbe rappresentare un piccolo ostacolo da superare. Per il momento siamo nel campo di riflessioni e valutazioni e presto verranno sciolti i dubbi.