Fiorentina-Inter, è già bufera: “Decisione vergognosa”

Prosegue il tour de force dell’Inter di Inzaghi. Archiviato il pareggio contro il Milan, i nerazzurri giovedì scenderanno in campo contro la Fiorentina per finire il match interrotto a causa del malore di Bove. Una sfida fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi. Una vittoria consentirebbe di agganciare il Napoli in vetta alla classifica e lanciare ancora una volta un messaggio importante sulle intenzioni di questo campionato.

Ma nelle ultime ore la sfida è finita al centro di una polemica. Una decisione non è stata assolutamente accettata dall’ambiente nerazzurro tanto che si parla di scelta vergognosa. Sicuramente un qualcosa di particolare, ma che sembra lanciare un segnale molto chiaro anche dopo quanto successo nell’ultimo weekend.

La polemica su Fiorentina-Inter

In casa Inter inizia ad esserci un po’ di malumore per alcune decisioni arbitrali e la scelta di far dirigere la gara del Franchi a Daniele Doveri non è stata presa di buon grado. Il fischietto era al Var nel derby e il rigore non fischiato a Thuram è ancora troppo fresco per non giudicare strana la decisione dell’AIA.

Ma non è da escludere che i vertici dell’associazione abbiano giudicato in modo differente quanto successo a San Siro e con la designazione del fischietto romano lanciare un messaggio molto chiaro.

Doveri al Franchi: i tifosi non ci stanno

La designazione di Doveri ha provocato la dura reazione dei tifosi sui social. In molto hanno parlato di decisione vergognosa quella di far arbitrare il match del Franchi al Var di Milan-Inter. Di certo si può parlare di una scelta molto particolare considerato anche quanto successo una settimana fa, ma i vertici dell’AIA hanno deciso comunque di affidare la partita a chi c’era al momento della sospensione in campo.

Naturalmente sin da ora si preannuncia una partita molto complicata per il fischietto romano visto che tutte le attenzione saranno rivolte su di lui. E la speranza è quella di non commettere errori per non alimentare ancora di più le polemiche.

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter Proprio Daniele Doveri era al Var in Milan-Inter di ieri sera. Ti amo campionato 🎪 pic.twitter.com/mCgLmO7Qn0 — Luca 🖤💙⭐⭐ (@lucasan63) February 3, 2025

Doveri per Fiorentina-Inter. Mi sentivo più tranquillo con Moggi — Luciano (@internazionaleL) February 3, 2025

Doveri passa dal Var spento del Derby

ad arbitrare Fiorentina – Inter…

to be continued Sempre tutto alla luce del sole. https://t.co/GGvNPw30H4 — Stefano Vicini (@stevevicrn) February 3, 2025

Obiettivo aggancio al Napoli

Doveri a parte, l’obiettivo dell’Inter è quello di agganciare il Napoli e per farlo servono i tre punti. Non facile, ma il fatto di non poter schierare i nuovi acquisti potrebbe dare una mano importante ai nerazzurri nel match contro la Fiorentina.