Inter, clamoroso Di Marzio: “Blitz Juve per Frattesi”

Il centrocampista romano a sorpresa poteva lasciare i nerazzurri e approdare in bianconero. Tentativo rimandato alla prossima estate?

La Juventus continua a pensare a Frattesi. Giuntoli ha individuato nel centrocampista romano uno dei giocatori giusti per la squadra di Motta e da tempo sta valutando la strategia da mettere in campo per portarlo in bianconero. Per il momento non c’è mai stata la giusta combinazione, ma, stando a Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore del calciomercato invernale un pensierino alla Continassa era stato fatto.

Giuntoli, infatti, era pronto a piazzare un blitz per strappare Frattesi all’Inter. Una operazione non semplice da portare a termine, ma un tentativo il dirigente bianconero era intenzionato a farlo. Poi una mancata partenza ha portato a cambiare un po’ i programmi e quasi certamente a rinviare il tutto all’estate.

La Juventus ha pensato a Frattesi

L’interesse della Juventus nei confronti di Frattesi non è un mistero. I bianconeri sono sulle sue tracce dalla scorsa estate, ma per adesso non è stato trovato terreno fertile. Naturalmente sappiamo come il centrocampista romano spinge per giocare di più e per questo motivo una proposta della Vecchia Signora poteva farlo traballare. E Giuntoli un pensiero sul piazzare un colpo simile in extremis lo ha fatto.

Frattesi alla Juventus: idea blitz, ma…

La Juventus in questo calciomercato invernale ha sicuramente avuto altre priorità e la pista Frattesi è passata in secondo piano per diverse settimane. Ma una volta chiuse tutte le operazioni principali, nella testa di Giuntoli è ritornata l’idea di fare un tentativo per il centrocampista romano vista anche l’uscita di Fagioli.

L’eventuale arrivo dell’ex Sassuolo era comunque legato ad una partenza di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano doveva portare quella cifra da proporre all’Inter. Naturalmente non era una operazione semplice considerato che l’Inter ha sempre chiesto una cifra di 45 milioni di euro e poi difficilmente avrebbe dato il via libera ad una operazione simile durante l’ultimo giorno del calciomercato.

Ora il discorso è rinviato alla prossima estate. La Juventus non ha intenzione di perdere di vista Frattesi e, al termine della stagione, un pensierino di fare un blitz per Frattesi potrebbe tornare d’attualità.

Calciomercato Inter: Frattesi saluta in estate?

L’Inter al termine della stagione potrebbe salutare Davide Frattesi. Il centrocampista piace da tempo a Roma, Juventus e Napoli e vedremo chi alla fine la spunterà. Naturalmente dovranno essere soddisfatte le richieste del club nerazzurro.