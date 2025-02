Batosta in chiave Scudetto: “Devono operarsi, stagione finita”

Brutte notizie per quanto riguarda un club. Gli infortuni rimediati sono più gravi del previsto e per loro l’anno può considerarsi finito

Stiamo entrando ormai nel rush finale e questo porta tutte le squadre a dover dare il massimo per non lasciare punti per strada o permette dei rientri da dietro. Per quanto riguarda la lotta Scudetto ad oggi il tutto sembra essere una lotta a due o tre squadre al massimo. Il testa a testa tra Inter e Napoli sembra molto chiaro. Attenzione all’Atalanta, che solitamente da marzo ritorna a spingere sull’acceleratore e quindi ha buone chance di poter rientrare.

Intanto, però, arriva una batosta importante per una di queste squadre coinvolte nella lotta Scudetto. I due giocatori sono costretti a sottoporsi ad un intervento chirurgico e per loro la stagione può considerarsi praticamente conclusa qui. Non sicuramente una buona notizia se si pensa al fatto che il calciomercato in questo momento è anche chiuso.

Serie A: stagione finita, l’annuncio

Si prospetta una lotta Scudetto molto serrata. Da tempo si ha la sensazione che saranno i dettagli ad essere decisivi in questa corsa e anche gli infortuni faranno la loro parte. Lo sa bene l’Inter che si è trovata in un periodo a dover chiedere un sacrificio a determinati giocatori. Ora l’emergenza è per un altro club e vedremo se questa avrà un peso oppure no nella corsa.

Doppio infortunio: emergenza per il club

L’Atalanta fino al termine della stagione non potrà contare su Scalvini e Scamacca. Il primo si è fatto male in uno degli ultimi match alla spalla (lussazione) e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Per il difensore il campionato finisce qui ed ora in difesa le scelte per Gasperini sono più ridotte rispetto al passato.

In attacco si era puntato da subito ad un rientro immediato di Scamacca. Il recupero dell’attaccante ha avuto in intoppo a causa di una lesione al retto femorale e questo lo porterà ad un nuovo intervento chirurgico. Per la punta una stagione quindi stregata dopo la rottura del crociato contro il Torino.

Un doppio infortunio che non complica la stagione dell’Atalanta, ma potrebbe cambiare anche il futuro dei entrambi i giocatori, da tempo sotto la luce dei riflettori delle big.

Inter: passo indietro su Scalvini e Scamacca dopo l’infortunio?

Anche l’Inter aveva ragionato sulla possibilità di andare a prendere Scalvini in estate. Ma ora non è da escludere che il nome del difensore, valutato comunque tanto dall’Atalanta, possa uscire definitivamente dalla lista dei dirigenti.