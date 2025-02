Krstovic all’Inter a giugno: annuncio Sky Sport

Il nome dell’attaccante serbo è uno di quelli valutati dal club per rinforzare il reparto offensivo. Ed ora ci sono delle novità molto importanti

L’Inter si prepara ad una rivoluzione in attacco. La prossima estate saranno almeno due i nuovi arrivi in quel reparto. Correa e Arnautovic sono in scadenza e non saranno confermati. Resta da capire la situazione Taremi. L’iraniano non sta assolutamente convincendo e, in caso di una proposta importante, non è da escludere che si possa decidere di far partire anche lui e andare a prendere un sostituto che dia maggiori garanzie.

Diversi i nomi valutati dal club nerazzurro. In via della Liberazione si stanno sondando diversi profili che possono rispettare le linee rigide date da Oaktree e tra questi c’è sicuramente quello di Krstovic del Lecce. Il classe 2000 sembra avere praticamente completato il suo percorso di maturazione e si prepara al grande salto in una big.

Calciomercato Inter: i numeri di Krstovic

I numeri di Krstovic in questa stagione parlano davvero molto chiaro: 8 gol e 3 assist in 25 giornate. Dati che confermano il processo di maturazione da parte del giovane attaccante e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione delle big. Il Milan ci ha provato già a gennaio trovando la porta chiusa. In estate, però, è tutto diverso e l’Inter ci sta facendo un pensierino.

Krstovic all’Inter: l’annuncio del ds del Lecce

Al momento non c’è una vera trattativa per Krstovic, ma sono in corso le valutazioni da parte dell’Inter sul giocatore. È un profilo assolutamente in linea con la strategia messa in campo da Oaktree e a questo punto non è da escludere che si possa comunque fare un tentativo in estate.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il ds del Lecce Trinchera non ha escluso una sua partenza durante il prossimo calciomercato estivo: “Adesso sta completamento il suo percorso e per noi resta un giocatore importante. Ce lo teniamo stretto e ce lo godiamo, ha margini ancora di crescita. Ma sono sicuro che al termine della stagione sarà pronto per una grande squadra“.

Parole molto chiare e che confermano la volontà del Lecce di sedersi ad un tavolo e trattare con i singoli club interessati a Krstovic. E tra questi c’è anche l’Inter, pronta a valutare l’opzione del centravanti serbo.

Derby per Krstovic?

L’Inter non è l’unica squadra interessata a Krstovic. Come spiegato in precedenza, a gennaio ci ha provato anche il Milan senza però trovare l’apertura del Lecce. Non è da escludere che possa provarci ancora una volta il club rossonero.