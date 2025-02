Thuram e non solo, batosta Scudetto: salta anche Napoli-Inter

Il big match del 2 marzo rischia di essere il match dei grandi assenti. Una nuova tegola per il tecnico in vista della sfida decisiva per il campionato

In Serie A la data del 2 marzo è cerchiata in rosso. In programma c’è il big match tra Napoli ed Inter, sfida che ad oggi potrebbe essere fondamentale nella corsa Scudetto. I tecnici sperano di poterci arrivare nelle migliori condizioni possibili anche dal punto di vista della rosa. Ma ci sono diverse situazioni da valutare in entrambe le squadre.

Un big salterà Napoli-Inter a causa di un serio infortunio. Non sicuramente una buona notizie per il tecnico considerato che parliamo di un giocatore importante e che potrebbe condizionare tanto la corsa Scudetto.

Thuram dovrebbe tornare già con la Juve

In casa nerazzurra, invece, da valutare Thuram e Arnautovic. Il primo sembra essere destinato a recuperare già per la Juventus considerata la contusione alla caviglia. In forte dubbio, invece, Arnautovic visto il suo problema all’adduttore. Possibile un esame strumentale per capire meglio l’entità dell’infortunio. Chi, invece, non ci sarà certamente è David Neres. Il brasiliano ha subito un guaio muscolare non di poco conto e per lui si parla di almeno 40 giorni di stop.

Niente match Scudetto per Neres

Brutte notizie per Conte. L’infortunio di Neres è più grave del previsto e la sua presenza contro l’Inter a questo punto è assolutamente un miraggio. Il giocatore ha rimediato una lesione alla coscia e a questo punto si ipotizzano almeno 40 giorni di stop per rientrare a disposizione. Una regola importante considerato che, almeno per il momento, la sua presenza nel big match per lo Scudetto è praticamente impossibile.

La speranza di Conte è che la situazione possa migliorare in breve tempo, ma il rischio è quello di uno stop ancora più lungo e quindi per Neres la presenza almeno in panchina in Napoli-Inter sembra essere impossibile. Una buona notizia per Inzaghi considerata anche l’assenza di un vero sostituto in casa partenopea.

Possibile la presenza di Raspadori o Ngonge in quel ruolo o addirittura un cambio modulo. Ma sarà un Napoli diverso e comunque destinato a cambiare faccia dopo la tegola riguardante il nerazzurro.

La situazione in casa Inter sembra essere leggermente migliore. Come spiegato in precedenza, l’unico giocatore veramente a rischio, ma per la Juve, è Arnautovic. L’austriaco subito dopo Inter-Fiorentina aveva comunque parlato di qualche crampo e la speranza è quella che non si tratti di niente di serio.