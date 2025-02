Grande offerta per Calhanoglu: Inzaghi contro Oaktree

Il futuro del centrocampista turco è ancora tutto da scrivere. L’ex Milan è finito nel mirino di diverse squadre e presto potrebbe arrivare una grande offerta

In questi anni la crescita dell’Inter a livello europeo è sotto gli occhi di tutti. E fra i giocatori che si sono messi in mostra c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco è uno dei titolarissimi dell’undici di Simone Inzaghi e possiamo dire che il tecnico piacentino non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui durante le partite.

E le prestazioni dell’ex Milan stanno attirando l’attenzione di diverse squadre. Interessamenti che potrebbero trasformarsi in offerte durante il prossimo calciomercato estivo.

Inzaghi, come sappiamo, non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista, ma davanti ad una proposta importante non è da escludere che Oaktree possa comunque aprire ad una sua partenza per un preciso motivo.

Le squadre interessate al turco

Hakan Calhanoglu continua ad essere nel mirino di diverse squadre. Il turco, a detta di molti, è uno dei registi più forti a livello europeo e per questo motivo molti club lo avrebbero messo sulla propria lista per il calciomercato estivo. Secondo le informazioni di TeamTalk, Bayern Monaco e Newcastle starebbero seguendo da vicino il giocatore e in estate potrebbero mettere sul piatto una proposta comunque molto importante per strappare il calciatore ai nerazzurri.

La posizione dell’Inter su Calhanoglu

Ad oggi non si ha una chiusura netta da parte dell’Inter ad una cessione di Calhanoglu. Inzaghi vorrebbe ancora il centrocampista in rosa, ma parliamo di un classe 1994 che ha un contratto in scadenza nel 2027. La prossima, quindi, potrebbe essere l’ultima occasione per cedere Calhanoglu ad una cifra molto importante.

Quindi non è da escludere che Oaktree possa comunque chiedere a Marotta e Ausilio di sedersi ad un tavolo per parlare della cessione del giocatore in caso di proposta alta. Naturalmente Calhanoglu non andrà via se non arriveranno offerte superiori ai 30 milioni di euro.

Se un club, però, deciderà di mettere sul piatto una cifra simile a quella citata in precedenza, allora le cose potrebbero davvero cambiare e si guarderà con attenzione ad una sua partenza. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi visto che nessuno si è ancora fatto avanti, ma il calciomercato estivo è lungo e una tra Tottenham e Bayern Monaco potrebbe decidere di fare sul serio per il centrocampista turco.

Inzaghi spera di averlo ancora in rosa

Chi spera in una sua conferma è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico non rinuncerebbe mai al turco e si augura di averlo anche la prossima stagione in rosa. Ma il futuro del giocatore è assolutamente tutto da scrivere.