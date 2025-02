Inter, notizia clamorosa: “Rottura definitiva con Inzaghi”

Ambiente incandescente ad Appiano Gentile. Il rapporto tra il tecnico e il giocatore sembra essersi incrinato dopo l’ultima partita. Cosa è successo

La vittoria contro il Genoa ha riportato un po’ di sereno in casa Inter, anche se le tensioni non sono del tutto svanite. Gli ultimi risultati e le prestazioni forse sotto le aspettative hanno portato un leggero nervosismo e questo lo si è visto anche nel primo tempo della sfida dell’ultimo weekend.

In particolare c’è stato un piccolo battibecco tra un giocatore e Inzaghi che sembra essere la conferma di una situazione non proprio serena. Poi la vittoria sicuramente ha permesso di poter placare un po’ gli animi, ma il timore è che lo strappo che si è verificato nell’ultima partita non possa più essere ricucito.

Inzaghi e il siparietto con il giocatore

La sconfitta contro la Juventus e i diversi problemi fisici avevano lasciato tanto malcontento ad Appiano Gentile. Si temeva molto la sfida con il Genoa e per questo motivo Inzaghi, almeno fino al gol di Lautaro, aveva mostrato grande nervosismo. La conferma è arrivata con il siparietto non sicuramente bello che il tecnico ha avuto con Correa al momento dell’infortunio.

Il botta e risposta tra Correa e il tecnico

Correa era stato scelto contro il Genoa per sostituire Thuram e affiancare Lautaro. Sappiamo quanto il tecnico ha stima nei confronti dell’argentino e da parte sua si aspettava una fiducia ricambiata. Anche nell’ultimo match di campionato, però, la prestazione è stata incolore fino al 42′ quando un problema fisico lo ha messo ko.

Un infortunio che ha portato “il calciatore a chiedere immediatamente il cambio“. La replica di Inzaghi non si è fatta attendere. Il tecnico “gli ha chiesto di continuare a giocare fino all’intervallo per non bruciare uno slot“, che sappiamo essere fondamentale nel corso della ripresa. Alla fine ha avuto la meglio l’allenatore piacentino, con l’argentino che è stato sostituito solo all’intervallo.

Una scena non piacevole e che, come scrive ‘Sportmediaset’, potrebbe portare ad una rottura definitiva tra Correa e Inzaghi. Il contratto è in scadenza a giugno e non c’è possibilità di rinnovo. Ma il rischio è che l’argentino trovi ancor meno spazio in questo finale di stagione.

Le condizioni di Correa

Le condizioni di Correa sono state valutate attraverso degli esami strumentali. Non sono state evidenziate lesioni e il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni per capire meglio la sua disponibilità per la trasferta di Napoli.