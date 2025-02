Squalifica Lautaro, cambia tutto: “I video Dazn”

Il tema dell’argentino continua a tenere banco in casa nerazzurra. La Procura ha chiesto i video per capire meglio cosa è successo

La presunta espressione blasfema di Lautaro sta tenendo banco nelle ultime ore. La decisione da parte della Procura FIGC di aprire un fascicolo per capire meglio cosa è successo al termine di Juventus-Inter ha riportato in auge l’ipotesi squalifica. Ricordiamo che, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il Giudice Sportivo non è potuto intervenire proprio per la mancanza di un audio chiaro sulle parole del Toro.

Chinè ha chiesto tutti i video (Dazn) per individuare eventualmente una prova sonora. Un procedimento che richiede molto tempo e per questo motivo è praticamente impossibile una squalifica contro il Napoli. Possibile una sanzione nelle prossime settimane, ma c’è un qualcosa che nessuno ha realmente preso in considerazione ed è destinata a cambiare tutto.

Cosa rischia Lautaro

Come ben sappiamo, ormai da qualche anno l’espressione blasfema è punita con una giornata di squalifica. Per farlo naturalmente c’è bisogno di un audio molto chiaro altrimenti il Giudice Sportivo non può intervenire. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la Procura Federale, che ha la possibilità di richiedere ulteriori prove per accertare quanto detto dal giocatore e decidere se andare con la sanzione dura oppure no.

Lautaro può evitare la squalifica

L’apertura del fascicolo da parte della Procura Federale apre a due cose. La prima è che si tratta di un procedimento lungo e con tempi diversi da quelli immaginati in un primo momento. Per questo motivo ad oggi è praticamente impossibile una sanzione contro il Napoli.

Ma c’è anche un passaggio che potrebbe consentire a Lautaro di evitare una squalifica. Stando a La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha la possibilità di patteggiare e chiudere il discorso con una multa. Un qualcosa da tenere in considerazione anche se il Toro ha sempre smentito l’ipotesi di una bestemmia. “Ho detto solamente parolacce“, la sua versione subito dopo il match contro il Genoa.

L’audio, però, potrebbe fornire una versione leggermente differente e quindi la possibilità di un patteggiamento per evitare una squalifica è da tenere in considerazione in un momento di stagione come questo.

La posizione dell’Inter

Fino ad oggi l’Inter non ha mai preso una posizione ufficiale su quanto successo. Da parte dei nerazzurri c’è la piena fiducia nelle parole di Lautaro e si attendono gli esiti dell’inchiesta per capire meglio cosa potrà succedere nelle prossime settimane.