“Lautaro ha bestemmiato”: squalifica col Napoli, ecco cosa succede

La presunta espressione blasfema del capitano nerazzurro continua a tenere banco. L’audio incriminato è stato trovato, ma attenzione a un dettaglio

Lautaro Martinez continua ad essere al centro della polemica per la sua presunta espressione blasfema al termine di Juventus-Inter. L’apertura di una inchiesta sta parte della Procura FIGC ha riportato all’ordine del giorno la possibile squalifica nei confronti del capitano nerazzurro. Ricordiamo che il Giudice Sportivo ha deciso di non procedere per l’assenza della prova audio.

Per questo motivo Chinè ha chiesto di rimediare tutti i video possibili per capire se ne esiste almeno uno con l’audio. Alla fine, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il “filmato incriminato è stato trovato e conferma la bestemmia“. Insomma, una svolta importante e che smentisce quanto detto da Lautaro subito dopo il Genoa dove aveva confermato di aver pronunciato parolacce, ma mai una espressione blasfema.

Cosa rischia Lautaro

Per Lautaro il rischio è quello di una squalifica. L’espressione blasfema solitamente è punita con una sanzione di almeno una giornata dal Giudice Sportivo. Ma in questo caso siamo in una fase completamente differente. “L’apertura di un fascicolo da parte della Procura – si legge sulla Rosea – ha completamente cambiato i contorni della vicenda. I tempi sono più lunghi e il tutto si concluderà davanti al Tribunale federale nazionale“. Per questo motivo, nonostante sia stato trovato l’audio incriminato il Toro sarà regolarmente in campo contro il Napoli.

L’argentino potrebbe non essere squalificato

Il mancato intervento del Giudice Sportivo potrebbe portare anche ad una non squalifica nei confronti di Lautaro. L’apertura dell’indagine da parte della Procura Federale apre tre strade per l’argentino e ad oggi c’è la possibilità che il tutto si concluda senza una sanzione nei confronti del giocatore.

Infatti, il Toro ha possibilità di aspettare la conclusione dell’inchiesta e andare a giudizio davanti al TFN. Un rischio troppo grande perché la prova c’è e la squalifica a quel punto sarebbe automatica. Ma c’è anche l’ipotesi di un patteggiamento e cavarsela con una semplice multa. La strada più probabile sembra proprio per chiudere tutto senza sanzioni.

Una scelta che sta facendo molto discutere e i tifosi del Napoli parlano già di un campionato falsato. Ma da parte dell’Inter e di Lautaro non è stato fatto nulla contro le regole.

Lautaro in campo contro il Napoli

In attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane, ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che Lautaro sarà regolarmente in campo contro il Napoli nella sfida decisiva per lo Scudetto.