“Un’opportunità”: affare pazzesco tra Inter e City, arriva la conferma

I nerazzurri continuano a ragionare sulla possibilità di una operazione con i Citizens. Si tratterebbe di una opportunità molto importante

In viale della Liberazione si continua a lavorare sul calciomercato. Marotta e Ausilio stanno cercando di individuare i giocatori giusti da dare a Simone Inzaghi. L’obiettivo è quello di andare a rivoluzionare un po’ la rosa per andare a svecchiare la squadra. Oaktree in più di un’occasione ha confermato la necessità di vincere attraverso una economia sostenibile. Non semplice, ma la strada è molto chiara e per questo motivo si sta già muovendo su diversi tavoli.

Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità di una operazione con il Manchester City. Il giocatore non sembra rientrare più nei piani di Guardiola e un tentativo potrebbe esserci. Naturalmente siamo nel campo delle riflessioni e delle valutazioni e quindi bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro su come ci si muoverà in questo possibile colpo.

Calciomercato Inter: possibile operazione con il City?

L’Inter si sta muovendo su diversi tavoli per andare a rinforzare la rosa. L’operazione con il City non è da escludere totalmente, perché nel mercato se ne vedono di tutti i colori, anche se siamo ai limiti se non oltre il fantamercato. Come spiegato in precedenza, il giocatore non sta vivendo assolutamente un periodo positivo e quindi la sua partenza è assolutamente da prendere in considerazione.

Grealish-Inter: opportunità per i nerazzurri

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un affondo dell’Inter per andare a prendere Grealish dal Manchester City. L’inglese sta facendo grande fatica in questa stagione e non è da escludere che alla fine la squadra di Guardiola aprirà alla partenza del giocatore magari anche in prestito.

Sul proprio canale Youtube, i colleghi di calciomercato.it, hanno analizzato l’ipotesi Grealish-Inter confermando quella che potrebbe essere un’opportunità per l’Inter. Diciamo che per momento non c’è una trattativa, ma l’inglese potrebbe rappresentare una grande occasione per andare a rinforzare la rosa di Inzaghi. Un profilo sicuramente di qualità anche se, almeno fino a questo momento, non ha fatto della continuità la sua arma migliore.

Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi e indiscrezioni. L’Inter per il momento non si è mossa in modo concreto per Grealish e vedremo se lo farà in futuro.

L’ostacolo per il trasferimento dell’inglese in nerazzurro

Naturalmente in questo momento c’è un grande ostacolo per quanto riguarda il trasferimento di Grealish all’Inter: ovvero l’ingaggio di circa 18 milioni di euro. Senza contare che a settembre prossimo compirà 30 anni. Quindi impossibile che Oaktree possa il via libera all’operazione. Qui siamo per davvero al fantamercato.