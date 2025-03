Lautaro: pessime notizie prima di Inter-Monza

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda l’argentino. Un aggiornamento riguardante il capitano è arrivato a ridosso della sfida di campionato

Archiviata la fondamentale vittoria contro il Feyenoord, l’Inter è subito scesa ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Monza. Una partita fondamentale per continuare il percorso e mantenere almeno invariato il distacco sulle diretti inseguitrici. Naturalmente i brianzoli non stanno attraversando un buon momento, ma Inzaghi non ha nessuna intenzione di sottovalutare la squadra allenata da Nesta.

Intanto nelle ultime ore è tornato a tenere banco la questione Lautaro. Il capitano nerazzurro è ritornato, dopo un periodo non facile, a mettere in campo prestazioni di assoluto livello e lo abbiamo visto nelle ultime uscite. Ora c’è un tema gestione considerato che le nazionali sono pronte a tornare e le partite ad aumentare.

Lautaro tra campo e mercato

Non solo campo per Lautaro, ma le prossime settimane lo potrebbero ancora una volta rivedere al centro di diverse voci di calciomercato. Berta, ex ds dell’Atletico, è un grande estimatore del Toro e potrebbe decidere di fare un tentativo per portarlo con lui all’Arsenal. I Gunners sono sempre alla ricerca di una punta e il direttore italiano è pronto a sondare il terreno per l’argentino. Operazione che, al momento, si preannuncia davvero complicata.

Le possibili scelte di Inzaghi contro il Monza

Partita di questa sera che non dovrebbe vedere Lautaro tra i protagonisti almeno inizialmente. Inzaghi, infatti, dovrebbe optare per un turno di riposo per l’argentino con Correa al fianco di Thuram. Il francese, nonostante la caviglia non sia al meglio, in questo momento è assolutamente imprescindibile per il tecnico nerazzurro.

In porta confermato Thuram. Non dovrebbe cambiare neanche il reparto difensivo rispetto alle ultime uscite. Pavard preferito a Bisseck, con de Vrij e Acerbi al suo fianco. Bastoni è destinato ancora una volta ad agire da esterno di centrocampo. Panchina per il recuperato Carlos Augusto.

Per il resto tutto confermato rispetto alla vigilia. Ritornano dal 1′ Mkhitaryan e Calhanoglu dopo il turno di riposo mentre restano inamovibili sia Barella che Dumfries, con quest’ultimo chiamato a dover sacrificarsi visto l’emergenza che c’è sugli esterni.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Martinez J.; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa. All. Inzaghi

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Ganvoula. All. Nesta