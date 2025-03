Inter-Monza non è finita: “Gol da annullare”

Il post della sfida di San Siro continua ad essere ricco di polemiche. I dubbi sulla direzione arbitrale di Zufferli non sono mancati

L’Inter vince contro il Monza soffrendo. La prestazione dei nerazzurri nel primo tempo non è stata sicuramente delle migliori. La squadra di Inzaghi hanno sottovalutato un po’ l’impegno andando sotto di due reti. Poi nella ripresa si è alzato il livello della prestazione e sono stati portati a care tre punti d’oro visto che ora Napoli e Atalanta sono destinati sicuramente a vincere per non allontanarsi di più dalla vetta.

Ma a tenere banco in queste ultime ore è sicuramente la direzione di gara di Zufferli. L‘arbitro non ha diretto male in generale una gara che si è rivelata non semplice anche per alcuni episodi. Naturalmente il giudizio complessivo da parte dell’AIA non può che essere positivo anche se in alcuni passaggi si poteva fare leggermente meglio. Qualche cartellino, per esempio, manca, ma andiamo a vedere l’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport sugli episodi principali.

Gol Lautaro, giusto annullarlo?

Il primo episodio sotto la lente d’ingrandimento dei social (e non solo) è il gol annullato a Lautaro Martinez. Come evidenziato dalla Rosea, “l’argentino tocca leggermente con la mano destra prima di battere a rete. Dopo il controllo Var la rete è stata, come da regolamento, annullata“. Infatti, si è trattata di una marcatura fatta subito dopo il tocco con il braccio e dallo stesso giocatore. Per questo motivo la scelta è stata corretta.

Gli altri episodi

Il gol di Lautaro è stato il primo di una serie di episodi che hanno visto Zufferli non sempre protagonista in positivo. La rete di Arnautovic è regolare. Dumfries non commette fallo su Kyriakopoulos e, quindi, è assolutamente giusta la scelta di non fischiare e convalidare la rete.

C’è voluto l’ausilio della goal line technology sulla rete della vittoria dei nerazzurri. Turati ha provato in tutti i modi ad intervenire, ma la palla aveva superato la linea di poco. Molto difficile in questi casi da vedere ad occhio nudo e quindi Zufferli è assolutamente giustificato nell’aver non dato subito gol.

L’unico episodio negativo è il mancato giallo ad Acerbi per fallo su Zeroli. Il difensore nerazzurro è entrato in maniera molto dura a centrocampo. Era da fischiare fallo e sanzionare il centrale.

Giudizio positivo su Zufferli

In generale, come precisato in precedenza, è stata una prestazione positiva da parte di Zufferli. Qualche piccolo errore c’è stato, ma negli episodi cruciali ha sempre visto bene anche grazie al supporto della tecnologia.