Nuovo allarme Inter: la situazione è preoccupante

Momento non facile in casa nerazzurra per quanto riguarda gli infortuni. Ci sono diverse situazioni da valutare e cresce la preoccupazione

Nel momento clou della stagione, ad Appiano Gentile è suonato di nuovo l’allarme infortuni. Sappiamo come Inzaghi abbia fatto delle rotazioni la sua forza nelle ultime annate, e la situazione per le prossime settimane si preannuncia davvero complicata.

Quella Thuram, come precisato più volte dallo stesso Inzaghi, deve assolutamente essere tenuta sotto controllo. Il dolore alla caviglia c’è e l’attaccante va gestito. La panchina contro il Monza almeno iniziale va vista proprio in questo senso.

Ma c’è un’altra situazione che inizia a preoccupare molto in casa Inter. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso e la speranza è che non sia niente di grave. Le sensazioni, però, non sono assolutamente positive e quindi bisognerà attendere un po’ per avere un quadro più chiaro sulle condizioni e gli eventuali tempi di recupero.

Inter: infortunio Zielinski, le condizioni

L’attenzione in questo momento in casa Inter è tutta su Zielinski. Il centrocampista polacco è stato costretto a lasciare il campo dopo solo tre minuti per un problema muscolare. In un primo momento si era pensato ad uno spavento, ma il rischio è che si tratti di qualcosa di davvero importante. Una tegola importante considerato che Mkhitaryan da qualche giornata appare appannato.

Come sta Zielinski

Ad Appiano Gentile si preferisce non fare delle previsioni sulle condizioni di Zielinski. La speranza è che si tratti di un problema di facile risoluzione. Anche perché fino a poco prima non c’erano state avvisaglie di infortuni. Da qui l’ipotesi di uno spavento, ma purtroppo le sensazioni avute subito dopo la partita non sono state assolutamente positive.

“Zielinski lo perderemo per un po’“, le parole di Inzaghi in conferenza stampa subito dopo la sfida contro il Monza. L’ipotesi è quella di uno stop medio-lungo. Quindi un’assenza di diverse settimane e a centrocampo è tempo di fare dei sacrifici importanti in questa volata finale.

L’infortunio di Zielinski rappresenta una tegola importante in casa Inter. Ora la speranza è che le sensazioni siano sbagliate, ma purtroppo si dovrà fare a meno del polacco per alcune partite. Un’occasione magari per Frattesi di trovare più spazio, ma di certo la poca lucidità di Mkhitaryan preoccupa un po’ in casa nerazzurra.

Poche scelte a centrocampo

Lo stop di Zielinski diminuisce le scelte a centrocampo. Frattesi a questo punto diventa il vero vice Mkhitaryan in attesa del rientro del polacco. E Barella sarà chiamato a stringere i denti per le prossime settimane.