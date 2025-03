Grande colpo dell’Inter, Fabrizio Romano: “Forte sì del ragazzo”

I nerazzurri sono sempre più vicini a chiudere un acquisto importante. Il giocatore spinge per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi

In viale della Liberazione si continua a lavorare sul calciomercato. Nonostante la priorità in questo momento è rappresentata dal campo, la dirigenza nerazzurra prosegue i contatti con club e giocatori per individuare gli obiettivi giusti in ottica estate. E per uno la chiusura sembra essere più vicina di quanto in realtà si può immaginare.

Il giocatore, secondo le informazioni di Fabrizio Romano, gradirebbe il trasferimento alla corte di Simone Inzaghi. Un sì destinato a facilitare l’operazione anche se, ancora oggi, ci sono diversi punti da chiarire prima di arrivare all’accordo.

Come sappiamo, la volontà del calciatore è un passaggio molto importante per consentire di chiudere la trattativa. Ora nei prossimi si lavorerà per provare a definire il tutto e regalare il giocatore al tecnico.

Inter: primo colpo ad un passo

Il fatto di avere una rosa completa ha permesso all’Inter di poter lavorare con attenzione in vista per l’estate. Una cosa importante per prendersi un vantaggio sulle dirette avversarie. E così è successo anche per Nico Paz. I nerazzurri, forti anche dell’amicizia tra Zanetti e il padre, hanno ormai un accordo di massima con il giocatore ed ora bisognerà capire se trattare con il Como oppure con il Real Madrid.

Nico Paz pronto a dire sì ai nerazzurri

La trattativa tra l’Inter e Nico Paz va avanti da diverso tempo. Il padre, anche per l’amicizia con Zanetti, tifa per la soluzione nerazzurra ed ora il club meneghino sta lavorando per strappare il via libera definitivo del calciatore. Una svolta che potrebbe consentire all’operazione di concludersi senza particolari problemi.

A confermarlo è anche Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato sul proprio canale Youtube sottolinea come “l’Inter è forte su Nico Paz, ma in questo momento non è in grado di imbastire una trattativa vista la situazione tra Real e Como. Bisogna sapere aspettare e nel frattempo proverà a strappare un forte sì al giocatore. Ma quando ci sono di mezzo i Blancos non è una trattativa semplice. Servirà pazienza“.

Per i nerazzurri, quindi, ora l’obiettivo e chiudere il prima possibile la trattativa con il calciatore. Poi si opterà per andare a trattare con Real o Como per consentire all’argentino di giocare con l’Inter.

L’Inter aspetta il Como e il Real

Al momento la squadra più probabile con cui trattare è il Real Madrid. I Blancos, infatti, potrebbero esercitare il diritto di recompra e magari cederlo senza perdere il controllo. E in quel caso l’Inter sarebbe sicuramente la squadra in pole position per Nico Paz.