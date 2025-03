Lautaro, doccia gelata per Inzaghi: colpo durissimo per l’Inter

L’argentino resta uno dei perni di Simone Inzaghi. Ma è una situazione in continuo aggiornamento e ci sono novità molto importanti

Lautaro Martinez si è ripreso l’Inter. Dopo le difficoltà avute ad inizio stagione, l’argentino sta diventando sempre più un punto di riferimento per questa squadra. Gli ultimi gol gli hanno permesso di alzare ancora di più il livello e questo rappresenta sicuramente un segnale molto positivo per i nerazzurri. Le sue reti sono mancate nella prima parte di stagione e da gennaio il Toro può essere considerato quasi come un nuovo acquisto.

Naturalmente le ultime prestazioni hanno un po’ riacceso i fari su di lui. Molte squadre sono pronte a sondare il terreno per il bomber argentino e una sua partenza rappresenterebbe naturalmente una doccia gelata per il club nerazzurro. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere.

Inter: Lautaro via? Le ultime

L’Inter non si priverebbe mai del proprio capitano e anche Lautaro si trova molto bene a Milano. Non nascondiamo che tutti i tentativi fatti in passato sono stati rispediti al mittente. La volontà di club e calciatore è quindi molto chiara. Naturalmente poi bisognerà capire le offerte che arriveranno in viale della Liberazione.

Tra Londra e Arabia

In questo momento la priorità di Lautaro è l’Inter e chiudere nel migliore dei modi il campionato. Naturalmente, come spiegato in precedenza, le sue prestazioni non stanno passando inosservate e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino anche in ottica prossima stagione.

Come spiegato nei giorni scorsi, Berta lo segue da diverso tempo e lo vorrebbe con lui all’Arsenal sin dalla prossima estate. E sappiamo come i Gunners sono alla ricerca di un bomber come il Toro. Ma sul giocatore presto potrebbero tornare anche i club sauditi con una offerta importante all’argentino. Una proposta che dovrebbe essere rimandata al mittente considerato che, almeno per ora, l’intenzione del giocatore è quella di riuscire a restare nel calcio che conta.

La sua volontà resta di proseguire con l’Inter e difficilmente avremo un passo indietro in questo senso. Naturalmente in caso di una proposta importante tutto potrebbe cambiare, ma questo è un discorso differente.

La priorità di Lautaro è l’Inter

Lautaro vuole continuare con l’Inter e per il momento non ci sono segnali di separazione. Naturalmente il calciomercato, come abbiamo sempre visto, può regalare grandi sorprese e vedremo cosa succederà.