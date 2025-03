Panico Lautaro, esami e lungo stop: “Torno il prima possibile”

Continuano a preoccupare le condizioni dell’argentino. Il calciatore è alle prese con un infortunio muscolare e non si conoscono i tempi di recupero

Sono ora di attesa e apprensione in casa Inter. Gli esami previsti nel weekend per Lautaro e Dumfries sono stati spostati a lunedì. Una scelta fatta dallo staff medico per consentire di valutare ancora meglio il problema accusato. La speranza da parte di Inzaghi, visti anche le partite in programma, è quella di recuperare entrambi nel minor tempo possibile, ma le sensazioni non sono positive e si attendono gli accertamenti.

Per il momento entrambi sono a forte rischio per il derby di Coppa Italia. La presenza contro l’Udinese è praticamente impossibile mentre ad Appiano Gentile si spera nella possibilità di una presenza almeno in panchina con il Milan. Ma bisognerà capire quali saranno gli esiti degli esami strumentali. La volontà è quella di non prendersi rischi inutili viste anche le tante partite che ci sono in programma nel prossimo mese.

Inter: preoccupazione per le condizioni di Lautaro

A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Lautaro. L’argentino ha accusato un fastidio muscolare nel finale della partita contro l’Atalanta. In un primo momento sembrava un semplice affaticamento, poi in ritiro con la sua nazionale si è capito che era un qualcosa di più.

L’Albiceleste ha parlato di un problema al bicipite sinistro, ma da Appiano Gentile non è trapelato ancora nulla. Si attendono gli esami e si spera che possa essere una semplice elongazione. Per quanto riguarda Dumfries, la situazione è un po’ diversa e vedremo cosa diranno gli accertamenti. Il problema dell’olandese è alla coscia.

Lautaro tra riposo e attesa per gli esami

Il mancato impegno con l’Argentina ha portato Lautaro a prendersi qualche giorno di riposo prima di sottoporsi agli accertamenti. Si pensava a degli esami già nel weekend per accelerare un po’, ma alla fine si è preferito aspettare un po’ anche per avere un quadro ancora più chiaro della sua condizione fisica a distanza ormai di un anno dal problema.

La volontà di Lautaro è quella di tornare nel minor tempo a disposizione del suo mister. E la conferma arriva anche dal post pubblicato sui social in occasione di una visita in una cantina a Mendoza: “Felice di potermi godere qualche giorno con la mia famiglia per recuperare le energie e dall’infortunio che mi ha lasciato fuori dalle due partite dei playoff. Ora mi sto riprendendo per tornare il prima possibile“.

Ora si attendono le prossime ore per avere un quadro più chiaro. La sensazione è che si possa trattare di un infortunio non di poco conto, ma per il momento ad Appiano Gentile nessuno si sbilancia.

Obiettivo Champions League

L’obiettivo di Inzaghi è recuperare Lautaro per l’andata con il Bayern Monaco. Per questo motivo non è da escludere che l’argentino salti Milan e Udinese per rientrare contro il Parma. Ma siamo nel campo delle ipotesi e si devono attendere gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro.