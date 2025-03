Napoli-Inter non è finita: ricorso accolto, è stata annullata

Sono trascorsi diverse settimane dalla partita Scudetto, ma l’ultima decisione ha confermato che il match dell’1 marzo non è assolutamente terminato

La sfida a distanza tra Napoli ed Inter è destinata a durare ancora per diverso tempo. I tre punti di distacco sono assolutamente nulla quando ancora mancano diverse giornate. Ma bisogna dire che il duello tra le due squadre nelle ultime ore sta tenendo banco anche fuori dal terreno di gioco. Infatti, il big match che si è disputato al Maradona lo scorso 1 marzo non è assolutamente terminato.

Il ricorso presentato dai partenopei è stato accolto. Una scelta davvero particolare considerato anche quanto successo. Ma si è deciso di dare ragione ai partenopei e annullare la decisione presa. Una situazione destinata a diventare anche un precedente e per questo motivo vedremo se in futuro altre squadre si comporteranno come fatto dal Napoli. Si tratta di una vicenda che ha tenuto banco per diverso tempo e con questa decisione si potrebbe mettere in modo definitivo la parola fine.

La ricostruzione del fatto

Partiamo da cosa è successo al Maradona durante Napoli-Inter. A fine primo tempo un tifoso ha sputato nei confronti di Farris, vice di Simone Inzaghi. Un gesto che non è assolutamente passato inosservato ai presenti. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con una multa di 10mila euro proprio per questo gesto. I partenopei, però, hanno deciso di presentare ricorso in Appello e alla fine è stato accolto.

I motivi del ricorso accolto

A raccontare la vicenda è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. In particolare, il quotidiano italiano sottolinea come “il successo legale farà giurisprudenza nel rapporto tra tifoserie e società“. Un ricorso accolto che può rappresentare un precedente importante e che conferma come non sempre le colpe dei tifosi ricadono in modo diretto sui club.

In questi casi, in Appello ai partenopei è stato riconosciuto il fatto di “aver adottato modelli organizzativi a prevenire questi comportamenti. Che la società ha subito collaborato con le forze dell’ordine per indentificare il responsabile anche tramite la videosorveglianza. E che la tempestività dell’intervento degli steward ha permesso di allontanare il Napoli dalla responsabilità oggettiva“.

Una notizia sicuramente positiva per il Napoli. La collaborazione con le forze dell’ordine e le misure prese ancora prima di questo fatto hanno permesso ai partenopei di evitare la multa. Naturalmente ora in futuro bisognerà prestare la massima attenzione per non incappare in altri episodi simili che possono costare caro dal punto di vista economico.

Napoli-Inter: volata Scudetto

Per Napoli-Inter è pronta la volata Scudetto. Nove giornate in cui le due squadre si giocano tutto. Sono 27 i punti a disposizione e le tre lunghezze di distanza non rappresentano una sicurezza per i nerazzurri.