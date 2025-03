Scontro con la proprietà, “dimissioni Marotta e Ausilio”: cosa è successo

Ci sono stati momenti di tensione in casa Inter. A ‘TeleLombardia’ si è parlato anche di possibili dimissioni di Marotta e Ausilio: cosa è successo

In questi quattro anni l’Inter ha ottenuto dei risultati importanti e il merito è sicuramente di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è riuscito a dare la sua impronta alla squadra. Un cammino davvero di alto livello e che ha portato i nerazzurri a diventare un club non solo importante, ma anche in Europa.

Nelle ultime ore, però, ai microfoni di TeleLombardia è avvenuto un duro scontro tra Ordine e Biasin. I due hanno ripercorso quanto successo negli ultimi anni e il passaggio da Conte a Inzaghi. Pensieri completamente differenti, ma anche rivelazioni che fino ad oggi non erano uscite fuori. Alla fine bisogna dire che il tecnico piacentino è riuscito in questi quattro anni a togliersi diversi soddisfazioni e dimostrare di poter vincere anche con i giovani.

Conte-Inzaghi: scontro tra Ordine e Biasin

Il paragone tra Conte e Inzaghi nelle ultime settimane è stato al centro di diversi dibattiti. I due allenatori si contendono lo Scudetto e questo ha sicuramente portato i tifosi nerazzurri a ripercorrere il cammino di entrambi sulla panchina nerazzurra. Una questione che è stata al centro anche del dibattito tra Ordine e Biasin.

Biasin: “Ecco perché Conte ha lasciato l’Inter”

Nell’ultima puntata di TeleLombardia Biasin e Ordine hanno avuto un dibattito sul passo indietro fatto da Conte. Il secondo è ritornato a quanto successo in passato raccontando di un incontro tra “il tecnico, Marotta e Ausilio nel quale hanno detto: ‘se vogliamo evitare che mandi via Lukaku, sai che facciamo? Andiamo da Zhang e gli diciamo che ci dimettiamo tutti e tre“.

Una ricostruzione confermata in parte da Biasin. “Quello è successo due anni prima – ha ammesso il giornalista – scusatemi, ma queste cose mi permetto di dire perché le so. Quando sono andati tutti e tre a fare questa cosa con Zhang? Quando l’attaccante era in prossimità di arrivare. Ma Zhang dice: ’80 milioni sono troppo’. E quindi loro dicono ‘o arriva Lukaku o ce ne andiamo’. A quel punto la società prende il giocatore“.

Ma dietro l’addio di Conte c’è altro. “Il tecnico leccese ad un certo punto ha detto: ‘Signori, qui avete venduto Hakimi. Evidentemente non si possono prendere i giocatori che voglio io. Questo, questo e quest’altro – ha aggiunto Biasin – non c’è più il mercato di giocatori. Per lui la squadra non era all’altezza delle sue ambizioni e quindi ha deciso di salutare. Chi arriva? Inzaghi. E ti dimostra che quella squadra è all’altezza delle ambizioni. Finito“.

Il presente dell’Inter si chiama Inzaghi

Lo scontro tra Ordine e Biasin comunque fa parte del passato dell’Inter. Ora il presente dei nerazzurri si chiama Inzaghi e il piacentino sta dimostrando che la squadra e la proprietà erano assolutamente ambiziose. E in futuro lo si proverà ad essere ancora nonostante un cambio di strategia.