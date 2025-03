Dimarco fuori un mese: la decisione presa da Inzaghi

L’esterno nerazzurro è pronto a tornare a disposizione del tecnico dopo un lungo periodo di assenza. Il tecnico ha preso una decisione importante

L’emergenza sta per essere superata in casa Inter. L’infermeria ad Appiano Gentile continua ad esserci considerato che ai box ad oggi ci sono Zielinski, Dumfries e Lautaro. Gli altri sono in netto recupero e sono pronti a ritornare tra i convocati già per la sfida contro l’Udinese. Il rientro di Dimarco è una delle buone notizie per Inzaghi. Sappiamo come l’esterno sia fondamentale per il modo di giocare dei nerazzurri e per questo motivo il suo recupero fa tirare all’allenatore un sospiro di sollievo.

Dimarco è stato ai box per un mese e il rischio era quello di una nuova ricaduta. Il giocatore ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Un infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite con il club nerazzurro e anche la Nazionale. Ora, però, il tutto è alle spalle e il suo obiettivo è quello di rientrare in campo nel minor tempo possibile.

Inter: come sta Dimarco

La buona notizia per l’Inter e Inzaghi è il rientro a disposizione di Dimarco. L‘esterno ha smaltito in modo definitivo il suo problema ed ora potrà nuovamente dare una mano ai compagni. Naturalmente quando si tratta di un problema muscolare bisognerà prestare la massima attenzione alle ricadute. Quindi il grande dilemma in questo momento riguarda il suo utilizzo da titolare oppure dalla panchina contro l’Udinese.

Dimarco titolare contro l’Udinese?

Il ritorno di Dimarco consente all’Inter di mettere fine all’emergenza sugli esterni. Per diverse partite Inzaghi ha potuto contare solo su un giocatore, ma ora la situazione è diversa. Oltre a lui, infatti, sono ritornati a disposizione anche Zalewski e Darmian. Resta ai box solamente Dumfries che punta al Parma.

Ora il grande dubbio dei tifosi è chi partirà dall’inizio contro l’Udinese. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare a Dimarco. Nonostante l’infortunio e il rischio ricaduta, l’esterno è destinato a partire da titolare nella prossima partita di campionato.

Una scelta rischiosa considerato il problema della ricaduta, ma che Inzaghi ritiene necessaria per non lasciare punti per strada e rimanere in vetta alla classifica.

Inter: l’emergenza sta rientrando

Sono nove le partite in 27 giorni per l’Inter e i recuperi sono delle buone notizie per Inzaghi. Il tecnico è pronto a fare delle rotazioni importanti per ottenere il massimo da un ciclo di sfide che rappresenta un crocevia per la stagione nerazzurra.