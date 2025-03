La bomba su Lautaro: è ufficiale, 108 milioni di euro

Nonostante una stagione non delle migliori, l’argentino continua ad essere uno dei calciatori più ricercati dalle big europeo. E il suo valore cresce

Una stagione quella di Lautaro non proprio fortunata. La prima parte non è stata ai livelli che tutti noi conosciamo. Il ritiro saltato per gli impegni con la Nazionale ha portato il giocatore a rendere meno di quanto ci si poteva immaginare. Nelle ultime settimane la sua condizione sembrava essere tornata quella dei tempi migliori, ma ora l’infortunio rischia di complicargli un po’ il finale di stagione che si preannuncia ricco di impegni.

Nonostante questo, Lautaro continua ad essere ricercato dalle big europee. L’Arsenal da tempo ci sta facendo un pensiero e l’arrivo di Berta come ds potrebbe portare i Gunners a fare un tentativo. Ma ci sono anche altri club che lo hanno in lista, ma consapevoli di non poter chiudere una operazione simile facilmente. Naturalmente l’Inter spera di riuscire a tenerlo in rosa considerato anche il ruolo che il giocatore ha.

Lautaro Martinez e il suo futuro

Il futuro di Lautaro Martinez, almeno per il momento, si chiama Inter. L’argentino, nonostante le diverse voci di calciomercato, continua a ribadire come la sua priorità sono i nerazzurri. Un messaggio d’amore che fa sicuramente felici i tifosi del club meneghino anche se, come sappiamo, il calciomercato è molto particolare e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Il valore del Toro

Ma quanto vale sul calciomercato Lautaro Martinez? Difficile in questo momento avere una cifra ben precisa. Da parte dei nerazzurri non c’è alcuna intenzione di sedersi ad un tavolo per offerte al di sotto di 80 milioni di euro. Ma in viale della Liberazione si potrebbe decidere anche alzare ancora di più il prezzo di una eventuale cessione – oggi non nei piani – del giocatore.

Secondo il modello statistico del CIES, Lautaro Martinez viene valutato 108,3 milioni di euro. Una cifra davvero importante se si pensa che in Serie A non c’è nessuno al suo livello. L’argentino è quindi il calciatore più prezioso del nostro capitano e questo è anche merito di Simone Inzaghi e del duro lavoro fatto in questi anni con il calciatore.

Insieme a Lautaro, troviamo sul podio un altro nerazzurro come Marcus Thuram. Il francese è valutato 85 milioni e, quindi, la coppia nerazzurra raggiunge quasi i 200 milioni. Tra i due il talento della Juventus Yildiz (90,4 milioni).

Gli altri interisti nella top ten

Ci sono altri due nerazzurri nella top ten di questa speciale classifica. Parliamo di Alessandro Bastoni, quinto a 72,7 milioni e Barella, subito dietro con un valore di 68,4 milioni. Presente anche Santiago Castro, obiettivo di calciomercato dell’Inter, in nona posizione