Inter, “Lautaro lo ha portato in carcere, azione immorale”

I nerazzurri sono andati a conquistare tre punti d’oro contro il Cagliari e l’azione fatta dall’argentino è stata commentata con parole molto forti

L’Inter aspetta il Napoli e spera di poter allungare in questa lotta Scudetto. La vittoria contro il Cagliari è sicuramente molto importante, anche perché arriva nel mezzo di un periodo molto impegnativo. In questi giorni ad Appiano Gentile si proverà a trovare una soluzione sui gol subìti nel secondo tempo, dopo essere andati sul doppio vantaggio nel primo.

Ma la buona notizia per l’Inter è sicuramente il ritorno al gol in campionato di Lautaro. L’argentino è da poco rientrato da un infortunio e il timore era quello di dover fare i conti con una situazione fisica non ottimale. Il capitano nerazzurro, però, ha risposto presente con due reti consecutive e prestazioni di assoluto livello.

Il gol contro il Cagliari

Il gol contro il Cagliari è il terzo nelle ultime quattro partite che lo hanno visto in campo. Ma più che la continuità e le prestazioni dell’argentino, a sorprendere è come il capitano nerazzurro è andato a trovare la rete l’ultimo weekend. Ad analizzare nel dettaglio quanto fatto dal Toro ci ha pensato Hernanes.

L’analisi di Hernanes della rete di Lautaro

Hernanes ormai da qualche anno è molto attivo sui social per commentare quello che accade in Serie A, soffermandosi nello specifico sulle sue ex squadre. Nell’ultimo video è andato ad analizzare nei dettagli il gol dell’argentino utilizzando in un certo senso parole molto forti, ma che sintetizzano alla perfezione la classe del capitano interista.

“Lautaro porta un suo collega in carcere – il pensiero dell’ex centrocampista – un’azione immorale, guardate come lo trascina verso il campo gravitazionale del pallone. Il difensore rimane lì, preso, quando si libera è ormai troppo tardi. Poi con la sua lucidità Lautaro sceglie come toccare il pallone per metterlo in rete. Che palla anche di Arnautovic, tutto molto bello“.

Insomma, una azione orchestrata al meglio da tutto l’attacco nerazzurro. L’Inter sta crescendo soprattutto in fase offensiva ed ora toccherà ad Inzaghi trovare la quadra in quella difensiva.

Lautaro titolare contro il Bayern

Il momento per Lautaro è sicuramente uno dei migliori dell’anno ed ora l’argentino proverà a ripetersi contro il Bayern. Una sfida che potrebbe essere storica per tutto l’ambiente nerazzurro.