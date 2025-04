Inter-Bayern, mazzata Thuram: annuncio terribile per i tifosi

Il francese continua ad essere un giocatore fondamentale per l’Inter. Ma in queste ultime ore è arrivata una novità che non piace all’ambiente nerazzurro

L’Inter in questa stagione sta contando forse nel migliore Thuram di sempre. Le sue qualità non sono mai state in discussione, ma la continuità è quasi sempre mancata. Ora sembra aver trovato anche quella diventando uno degli attaccanti più forti a livello mondiale. Per lui parlano anche i numeri messi a referto da inizio anno. 17 gol e 9 assist in 41 partite. Sono cifre importanti e che hanno portato su di lui l’attenzione di diverse big.

Ricordiamo che nel contratto c’è una clausola da 85 milioni di euro che spaventa l’Inter. Il calciatore ha sempre rassicurato i tifosi di non volerla utilizzare per liberarsi dai nerazzurri. Ma in viale della Liberazione continuano a lavorare per arrivare ad un rinnovo senza questa opzione. Trattativa che va avanti da diverso tempo anche se fino ad oggi non è ancora arrivata alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Inter: Thuram via in estate?

L’Inter non ha assolutamente intenzione di cedere Thuram. Ma in viale della Liberazione c’è anche la certezza che davanti a cifre importanti un ragionamento dovrà essere fatto. Ricordiamo che il francese è arrivato a parametro zero e quindi sarebbe una plusvalenza non piccola. Per il momento la testa è rivolta al campionato e a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Successivamente di ragionerà su come muoversi.

Mercato Inter: cessione Thuram a due condizioni

La cessione Thuram è stata al centro di una delle ultime puntate di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di calciomercato.it e Giorgio Musso, giornalista di cm.it, ha fatto il punto sul futuro del francese non escludendo la possibilità di una sua partenza già in estate.

“Non aver abbandonato la pista David – ha affermato Musso – significa che qualcosa in attacco può muoversi. Escludiamo Lautaro Martinez, che meno di un anno fa ha firmato il rinnovo, tutti gli indizi portano a Thuram, per il quale comunque si sta lavorando al rinnovo. Ma se dovesse arrivare l’offerta da 75-80 milioni, anche senza i soldi della clausola, e lo stesso Thuram dovrebbe poi essere d’accordo, allora potrebbe andare via”.

Parole che confermano la piccola possibilità di una cessione di Thuram in estate. Ma il tutto dovrà avvenire per una cifra importante e con il sì del giocatore. Senza queste due condizioni, difficile immaginare una partenza del francese nel prossimo calciomercato.

Thuram sogna il Triplete con l’Inter

Questioni di calciomercato che saranno approfondite in un prossimo futuro. Al momento la priorità di Thuram è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e aiutare l’Inter a far diventare realtà quel sogno che i tifosi hanno da inizio stagione: ovvero vincere il Triplete ed entrare definitivamente nella storia nerazzurra.