Blitz a Milano dall’Arabia: triennale da 60 milioni, gli interisti tremano

Neanche il tempo di godersi la qualificazione in semifinale che arriva una notizia che spaventa l’intero mondo nerazzurro: pronta una offerta importante

La stagione è entrata ormai nel suo rush finale e le indiscrezioni di calciomercato si fanno sempre più insistenti. In casa Inter la testa è rivolta principalmente al campo visto che l’obiettivo del Triplete è ancora vivo, ma questo non ferma le voci su alcuni tesserati del club meneghino e l’ultima de La Gazzetta dello Sport spaventa un po’ i tifosi.

Secondo quanto riferito da la Rosea, il presidente di un club arabo è “a Milano per una visita che doveva essere segreta, ma ormai non lo è più“. Stando alle ultime indiscrezioni, il blitz nella città meneghina non è solamente legato a impegni lavorativi o svago. Nel mirino della squadra ci sarebbe uno degli artefici di queste stagioni dell’Inter tanto che sul tavolo presto potrebbe arrivare un triennale da 60 milioni complessivi. Una cifra che farebbe traballare tutti.

L’Arabia guarda in casa Inter

L’Al-Hilal si muove per piazzare un colpo di calciomercato. Il club arabo vuole diventare sempre più un punto di riferimento per il calcio saudita e la presenza di Fahad bin Nafe, ovvero il presidente degli azzurri di Riad, a Milano confermerebbe la volontà di sondare il terreno per qualche obiettivo. Al momento non si hanno conferme ufficiali, ma solo ipotesi. Anche se difficilmente l’arrivo di una figura così importante nella città meneghina è legata solamente allo shopping oppure a questioni extracalcistiche.

L’Al-Hilal punta ad Inzaghi

Nonostante non si hanno conferme ufficiali, La Gazzetta dello Sport ricorda come l’Al-Hilal “sta per perdere l’allenatore. Jorge Jesus è il candidato numero uno al delicatissimo ruolo di ct del Brasile e in tanti pensano che nei pensieri del presidente del club ci sia proprio Simone Inzaghi“.

Una indiscrezione che spaventa i tifosi nerazzurri. Sappiamo come Inzaghi sia forse l’artefice principale di queste stagioni dell’Inter e perderlo sarebbe una bella botta. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno notizie di contatti ufficiali tra le parti.

Ma, nel caso in cui si decidesse di affondare il colpo, il club arabo potrebbe mettere sul piatto una proposta davvero intrigante: si parla di un triennale da 60 milioni di euro. Cifre impossibili da raggiungere per l’Inter.

La volontà di Inzaghi

Nonostante l’interesse di molti club, il futuro di Inzaghi è destinato, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo istante, a restare all’Inter. Marotta ha confermato che al termine della stagione ci sarà un incontro per prolungare. L’obiettivo è quello di non presentarsi al via della stagione con il contratto del tecnico in scadenza. Possibile un accordo fino al 2028 a 7 milioni più bonus.