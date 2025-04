Bufera Barcellona-Inter: partita anticipata, richiesta UFFICIALE

Il conto alla rovescia per la semifinale di Champions League è iniziato e c’è una novità molto importante destinata a far discutere

In attesa di capire se l’Inter scenderà in campo sabato alle 18 contro la Roma, tra i tifosi nerazzurri è iniziato il conto alla rovescia per il doppio confronto contro il Barcellona. Una semifinale di Champions League che si preannuncia fondamentale per il cammino dei ragazzi di Simone Inzaghi. Il sogno di alzare a distanza di 15 anni quella coppa è ancora possibile, ma servirà una prestazione di assoluto livello per provare a sognare in grande.

Intanto, però, c’è una novità molto importante. Il club, infatti, ha avanzato la richiesta di anticipare il match poco prima della sfida di Champions League. Una scelta fatta per consentire alla squadra di recuperare nel migliore dei modi in vista di una sfida sicuramente molto complicata. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno delle conferme ufficiali.

Le date della semifinale di Champions League

Ad Appiano Gentile in questo momento il pensiero è rivolto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e solo dopo si inizierà a pensare al Barcellona (soprattutto con il rinvio del match contro la Roma). Ricordiamo che l’andata è in programma il 30 aprile in Spagna mentre il ritorno il 6 maggio a San Siro.

Il Barcellona chiede di anticipare il match di campionato

Il ritorno del doppio confronto tra Barcellona e Inter si preannuncia decisivo e per questo motivo entrambe le squadre hanno chiesto di anticipare il match. I nerazzurri scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 3 maggio. Una data obbligata considerate l’obbligo delle 72 ore tra una partita e l’altra.

Il Barcellona, però, ha deciso di muoversi in maniera concreta e chiedere di anticipare ancora di più il proprio match di campionato. Come riferito dai media spagnoli, i blaugrana hanno presentato un reclamo ufficiale per non giocare alle 21 di sabato 3 maggio contro il Valladolid. L’obiettivo dei catalani è quello di scendere in campo entro le 18 per avere qualche ora in più di riposo e recuperare al meglio.

Una decisione che potrebbe creare non poche polemiche in Italia. La scelta di sabato sera contro il Verona non ha assolutamente convinto i tifosi nerazzurri che si attendevano un anticipo al tardo pomeriggio. Ma la regola delle 72 ore non poteva prevedere orari differente.

Barcellona-Inter: gara ad alto rischio

Intanto a Barcellona è stato varato il protocollo per la sfida di andata. La partita è considerata ad “alto rischio“ e quindi ci saranno controlli più serrati e una presenza massiccia di forze dell’ordine in strada. Non sono previste restrizioni importanti per i tifosi nerazzurri.