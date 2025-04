Taremi shock, 3 mesi! La decisione presa dall’Inter

L’iraniano sta avendo grandi difficoltà in nerazzurro. E in viale della Liberazione è stata fatta una scelta molto importante sul giocatore

Arrivato in estate a zero dal Porto, Taremi doveva dare una mano importante all’Inter per far riposare Lautaro e Thuram. Le attese della vigilia, però, non sono state rispettate. Le prestazioni dell’iraniano ormai da tempo non sono considerate all’altezza e anche i numeri confermano le difficoltà del giocatore in questa nuova avventura.

La speranza da parte di Inzaghi è di poter contare su un Taremi diverso in questo finale di stagione. Le partite in programma sono molte e servirà l’apporto da parte di tutti. Per questo motivo l’iraniano, quest’anno alle prese con la pubalgia, dovrà provare a tornare ai livelli che tutti noi conosciamo per dare un aiuto alla squadra. In caso di un altre prestazioni simili, la scelta da parte di viale della Liberazione sull’ex Porto sembra essere assolutamente obbligata.

I numeri di Taremi

I numeri dell’iraniano in questa stagione sono quasi imbarazzanti. Per un attaccante mettere a referto solamente tre reti in 36 partite (sei assist) è un bottino davvero misero. Ad oggi Taremi ha trovato la via del gol ad ottobre in Champions League, a gennaio in campionato e in Supercoppa. Per il resto prestazioni sottotono e tante critiche da parte dei tifosi. Prestazioni che lo hanno fatto scalare indietro nelle gerarchie ed ora è il quinto attaccante.

Il futuro dell’iraniano è in bilico

Al momento il futuro dell’iraniano non è certo per diversi motivi. Una operazione simile Oaktree difficilmente l’avrebbe chiusa la scorsa estate. La proprietà americana sta spingendo per uno svecchiamento della rosa e Taremi, classe 1992, non sposa alla perfezione la linea decisa dal fondo statunitense.

L’ex Porto ha un contratto in scadenza nel 2027 e la sua permanenza all’Inter si deciderà nelle prossime settimane. Le prestazioni fino ad oggi sono state deludenti e una partenza durante il calciomercato estivo non è da escludere. Si parlerebbe comunque una plusvalenza per viale della Liberazione visto che è arrivato a parametro zero.

Ora ad Appiano Gentile sono concentrati tutti a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Per questo motivo la priorità è rappresentata da conquistare più trofei possibili. Poi, dopo il Mondiale per Club, si ragionerà con attenzione al calciomercato e si deciderà anche il destino di Taremi.

Taremi verso l’addio all’Inter

Mehdi Taremi e l’Inter potrebbero separarsi al termine della stagione. Le prestazioni dell’iraniano non sono all’altezza e i prossimi mesi saranno fondamentali. Se non si cambierà passo, il suo addio è praticamente certo.