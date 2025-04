Barcellona-Inter, stangata per Barella: “Adesso basta”

Il centrocampista sardo dell’Inter è finito al centro di una polemica per alcune prestazioni giudicate un po’ sottotono: “La deve finire”

In casa Inter è partita la caccia al colpevole. Tre sconfitte consecutive e i 18 punti in meno rispetto alla scorsa stagione stanno rappresentando una sorta di campanello d’allarme per i nerazzurri. Lo Scudetto, se si guarda il calendario del Napoli, adesso sembra quasi impossibile. Il destino non è più nelle mani degli uomini di Simone Inzaghi e questo rappresenta forse uno dei più grandi rimpianti del club meneghino.

Perdere contro questa Roma ci può anche stare, ma i punti lasciati per strada in passato hanno praticamente compromesso la stagione almeno in Serie A. Una situazione che sta portando tanto nervosismo in casa Inter e all’esterno si va a trovare un colpevole. Molto difficile in questo momento averne uno solo, ma c’è Barella finito al centro di una polemica per una cosa in particolare.

Inter: criticato Barella

In questo momento in casa Inter c’è tanto nervosismo per non essere riusciti a conservare il vantaggio sul Napoli. I partenopei per un periodo hanno lasciato per strada diversi punti e lì non c’è stato il colpo definitivo del ko. Ora è tempo di riflessioni e per Di Canio le difficoltà di questa squadra sono evidenziati anche da alcuni comportamenti dei giocatori in campo. E l’ex attaccante si è duramente scagliato contro Barella.

Di Canio a Barella: “Ora basta”

L’Inter ha lasciato per strada 18 punti rispetto alla scorsa stagione. Un bottino pesante se si pensa allo svantaggio di sole tre lunghezze dal Napoli. Ma, se la Champions League poteva far pensare di non poter tenere il ritmo passato, nessuno si aspettava una differenza tale.

Difficoltà che per Di Canio non solo dovute ad assenza di qualità nella rosa, ma “a questioni di motivazioni”. L’ex attaccante ai microfoni di Sky Sport rivela come si è “segnato una partita, che ha vinto, ma che era un segnale: quella con l’Udinese. Dopo 29 minuti è 2-0, ma giuro di aver contato sette colpi di tacco di Barella. Non voglio buttare la croce su di lui. Ci sono, però, dei momenti in cui l’allenatore dica: ‘Basta sti colpi di tacco!’“.

Una sorta di superficialità che in alcune partite si è notata in maniera molto chiara. Con il risultato che sembrava in cassaforte, l’attenzione veniva abbassata e questo ha portato le squadre almeno a riaprire il match.

Barella e il doppio confronto con il Barcellona

Ora per Barella è tempo del riscatto. Il centrocampista sardo continua ad essere una pedina fondamentale per Inzaghi e la speranza è quella di vederlo al massimo della condizione nel doppio confronto con il Barcellona.