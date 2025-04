Thiago Motta al posto di Inzaghi: clamoroso, decisione presa

L’addio del tecnico nerazzurro è ritornato di moda subito dopo la sconfitta contro la Roma. E sulla sostituzione c’è una scelta davvero clamorosa

Non è sicuramente un momento facile in casa Inter. Tre sconfitte consecutive e una strada verso lo Scudetto che è diventata ancora più in salita. Una situazione complicata e si è ritornati a parlare di un addio di Simone Inzaghi. Da Appiano Gentile hanno confermato in più di un’occasione la fiducia al tecnico e non si dovrebbe procedere con l’esonero in caso di una debacle in questo finale di stagione.

Ma tra i tifosi inizia ad esserci un po’ di malumore e non sono mancate le critiche a Inzaghi. Questo rende possibile anche un passo indietro del tecnico al termine della stagione. E per la sua successione è spuntato un nome a sorpresa e forse clamoroso. Ovvero quello di Thiago Motta. Sappiamo come il tecnico ha un ottimo rapporto con i nerazzurri, ma l’ultima esperienza non è andata sicuramente bene.

Thiago Motta al posto di Inzaghi è il risultato del sondaggio proposto da calciomercato.it. Il sito ha chiesto ai propri utenti su chi dovrebbe puntare l’Inter in caso di addio del tecnico piacentino. E il vincitore a sorpresa è proprio l’allenatore, che dallo scorso 23 marzo è libero dopo l’esonero deciso dalla Juventus.

I tifosi scelgono Thiago Motta

I tifosi hanno scelto Thiago Motta per il post Inzaghi. Il 42,6% delle persone che hanno risposto al sondaggio ritengono che l’eredità di Inzaghi deve essere raccolta dall’italo-brasiliano. L’ex centrocampista è stato protagonista con la maglia dei nerazzurri andando a vincere il Triplete ed ora potrebbe ripetersi magari dalla panchina.

Nel sondaggio non sono mancate preferenze sicuramente molto particolari come, per esempio, Allegri (20,5%). In corsa anche Italiano e Fabregas anche se i due tecnici hanno chiuso rispettivamente al 17,9% e al 15,4%. Si tratta naturalmente di una preferenza dei tifosi e niente di certo.

L’Inter pensa a chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo dopo si inizierà a ragionare con attenzione sul futuro. La volontà è quella di proseguire con Inzaghi e per questo motivo ad oggi sembra davvero impossibile pensare ad una separazione con il tecnico piacentino.

L’Inter vuole proseguire con Inzaghi

Al momento sono davvero poche le possibilità di Inzaghi lontano dall’Inter. Nonostante una situazione non molto semplice, l’idea in viale della Liberazione è quella di proseguire con il tecnico piacentino a prescindere di come finirà la stagione.