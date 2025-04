Barcellona-Inter, colpo di scena Dimarco: annuncio Sky

L’esterno è rientrato da poco da un infortunio e le sue condizioni non sono ancora ottimali. Intanto è arrivata una novità importante. I dettagli

È il giorno di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Dopo una settimana da incubo, i nerazzurri sono pronti a scendere in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria. La trasferta spagnola è il crocevia più importante di questo finale di stagione. C’è la consapevolezza di avere una squadra avversaria forte, ma la possibilità di fare bene non manca e per Inzaghi la grande occasione di riscattarsi dopo le critiche degli ultimi giorni.

Per farlo, però, c’è bisogno della migliore Inter possibile. Il recupero di Thuram è sicuramente una buona notizia anche se almeno in Spagna non ci sarà Pavard per infortunio. Da Sky nelle ultime ore, inoltre, è arrivato un annuncio importante su Dimarco. L’esterno in questa stagione è stato ai box diverse volte per guai fisici e la sua assenza ha sempre avuto un peso.

L’annuncio di Capello su Dimarco

Dimarco a Barcellona ci sarà e partirà titolare. Una scelta sorprendente per Fabio Capello. “Coraggioso metterlo contro Yamal – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – forse Inzaghi vuole ripartire veloce con lui visto che il Barcellona fa sempre fuorigioco alto. Pensavo giocasse Carlos Augusto“.

Le possibile scelte di Inzaghi

Inzaghi ha tutti gli uomini a disposizione a parte Pavard. L’unico grande dubbio riguarda Thuram. Il francese ha recuperato dall’ultimo infortunio, ma resta da capire se è pronto per giocare titolare. In caso di forfait, pronto Arnautovic. La speranza di Inzaghi è comunque quella di schierare Marcus al fianco di Lautaro.

A centrocampo ritorna Dumfries a destra con Dimarco a sinistra. Calhanoglu in cabina di regia mentre saranno i soliti Barella e Mkhitaryan a completare la linea mediana. Con Pavard out per infortunio, toccherà a Bisseck nel terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Bastoni davanti a Sommer.

Insomma, la migliore formazione possibile per Inzaghi. Visto che le seconde linee non sempre hanno convinto, il tecnico ha deciso di andare sul sicuro per una sfida fondamentale per la stagione.

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

Di seguito le probabili formazioni di Barcellona-Inter:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Indisponibili: Balde, Lewandowski, Bernal, Casado

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Indisponibili: Pavard