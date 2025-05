Salta Inter-Barcellona: tegola Inzaghi, lascia il ritiro

Brutte notizie in casa nerazzurra. Il giocatore ha abbandonato Appiano Gentile e non sarà a disposizione per la sfida contro i blaugrana

Il grande giorno è arrivato. Alle 21 il fischio d’inizio di Inter-Barcellona. I nerazzurri, dopo una settimana molto complicata, hanno ritrovato il successo contro il Verona ed ora vanno a caccia di continuità in Champions League. Il pareggio nella sfida di andata consente agli uomini di Inzaghi di poter sfruttare il fattore campo per ottenere un passaggio storico in finale. Ma le notizie da Appiano Gentile non sono assolutamente positive.

Un giocatore si è fermato lasciando Appiano Gentile. Ora nei prossimi giorni saranno da valutare meglio le sue condizioni per capire i tempi di recupero. Una tegola per Inzaghi con il tecnico che è chiamato a fare i conti con una piccola emergenza. La speranza è che questa assenza non possa avere un peso importante ai fini della partita e, di conseguenza, della qualificazione.

Inter: brutte notizie per Inzaghi, niente Barcellona

La speranza di Inzaghi di avere tutta la rosa a disposizione contro il Barcellona è sfumata durante la rifinitura di ieri. Il giocatore ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e per lui non ci sarà assolutamente la possibilità di essere in campo questa sera. Una tegola per il tecnico piacentino, costretto a rinunciare ad uno dei titolari.

Inter: Pavard non recupera, le sue condizioni

Pavard non sarà a disposizione per il Barcellona. Inzaghi e l’Inter speravano in un suo recupero almeno per la panchina, ma la caviglia non è ancora in ordine e si è deciso di non prendere dei rischi. Il francese ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e molto probabilmente non sarà in campo questa sera. In giornata possibile un nuovo confronto con lo staff tecnico per capire meglio le sue condizioni.

La volontà dell’Inter è quella di non prendersi inutili rischi. La caviglia di Pavard non è assolutamente in ordine e per questo motivo difficilmente sarà in panchina questa sera. La stagione è ancora molto lunga, c’è un campionato da finire e un Mondiale per Club da disputare. Quindi si scenderà in campo solo se il problema fisico sarà smaltito definitivamente.

L’assenza di Pavard non è sicuramente una buona notizia per Inzaghi. Bisseck sta facendo gli straordinari proprio per l’emergenza in difesa e il tedesco dovrà giocare anche questa da titolare.

Quando rientrerà in campo Pavard

Difficile in questo momento capire quando Pavard potrà rientrare in campo. Il francese sta combattendo con la caviglia e la speranza è che si possa contare sul francese il prima possibile, magari domenica col Torino.