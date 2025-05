Shock Napoli: sconfitta a tavolino e classifica stravolta

Clamoroso quanto potrebbe succedere in queste ultime giornate. Un risultato rischia di essere cambiato in tribunale e una graduatoria diversa

Siamo entrati ormai nel rush finale del campionato e ogni punto vale il doppio. Ma un campionato rischia di essere stravolto per una sconfitta a tavolino. Al momento non è stata presa nessuna decisione. Toccherà al Giudice Sportivo decidere se si potrà davvero cambiare la classifica oppure si darà ragione al campo.

Il Napoli segue da molto vicino la situazione nella speranza di poter dare una svolta definitiva a questo finale di stagione. La storia del campionato è tutta da scrivere e la volontà è quella di andare a firmare una nuovo capitolo del proprio club.

Naturalmente non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del Giudice Sportivo per una vicenda che tiene banco ormai da diverso tempo.

Ricorso e rischio sconfitta a tavolino

Un club, infatti, ha deciso di presentare ricorso e il rischio è quella di una sconfitta a tavolino in una vicenda che potrebbe coinvolgere anche il Napoli. Il Giudice Sportivo deciderà a breve se dare ragione al risultato sul campo oppure si andrà stravolgere completamente la classifica.

Cosa è successo

Il risultato di Sampdoria-Como, gara del campionato di Serie A Women, è sub judice. Come riferito da Il Secolo XIX, il club doriano ha presentato ricorso al Giudice Sportivo dopo aver perso contro i lariani. Secondo quanto riferito dai liguri, il club lombardo avrebbe inserito in distinta un numero irregolare di calciatrici formate in Italia. Una disattenzione che potrebbe costare molto caro agli ospiti e dare una piccola speranza ai ai padroni di casa.

La Sampdoria in questo momento è all’ultimo posto con quattro lunghezze dal Napoli ad una giornata dalla fine. La retrocessione ad oggi è quindi matematica. Ma c’è la possibilità che, in caso di stravolgimento del risultato, di dare un senso agli ultimi 90′. Si attendono le mosse del Giudice Sportivo.

Le azzurre assistono a questa vicenda e sperano che possa venire confermato il risultato sul campo. In caso di una vittoria a tavolino delle doriane, il Napoli contro il Como non potrà assolutamente permettersi errori per non subire il sorpasso proprio all’ultima giornata.

Il Napoli punta a restare in Serie A

Lo Scudetto nel campionato maschile e la salvezza in quella femminile. L’obiettivo del Napoli in questo finale di stagione è molto chiaro e si proverà a raggiungere in questo finale di stagione.