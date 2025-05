PSG-Inter già iniziata: 9 milioni bonus inclusi, scippo a Luis Enrique

Le due squadre si incontreranno in finale di Champions League, ma occhio al mercato. Cosa sta accadendo

Il PSG è l’ultimo ostacolo tra l’Inter e la Champions League. I parigini sono una squadra giovane e con una tanta qualità e per questo motivo bisognerà prestare massima attenzione. Ma il destino delle due squadre potrebbe incrociarsi anche sul calciomercato visto che i nerazzurri sono pronti a piazzare un colpo importante.

Secondo ‘alfredopedulla.com’, per strappare il giocatore al PSG l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una proposta di 9 milioni di euro bonus compresi. Una offerta importante anche se per il momento si è in una fase embrionale del tutto.

La volontà dei club è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si penserà al calciomercato. E vedremo anche quali saranno le scelte da parte delle squadre e del diretto interessato.

Inter, occhi in casa PSG

L’Inter guarda in casa PSG per andare a rinforzare la rosa. Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Marotta e Ausilio stanno lavorando a questo possibile colpo. Si entrerà nel vivo della trattativa solamente alla fine della stagione e chissà se dopo il triplice fischio ci si siederà ad un tavolo per cercare di ragionare sulla possibilità di questo colpo.

L’Inter non molla Donnarumma

L’ipotesi Donnarumma resta al momento sul tavolo per l’Inter. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto una cifra di 9 milioni di euro di ingaggio per convincere il portiere. Al momento la priorità del portiere ha sicuramente una priorità ed è quella di un rinnovo con il PSG.

Il contratto è in scadenza nel 2026 e per il momento c’è distanza dal rinnovo. Uno stand-by che porta l’Inter alla finestra e a valutare questa operazione. Per adesso siamo in una fase embrionale anche perché c’è una stagione da concludere. Subito dopo ci si siederà al tavolo per fare il punto della situazione e magari discutere anche con i nerazzurri.

Da parte di Donnarumma non chiude assolutamente le porte ad un trasferimento all’Inter. Al termine della partita contro l’Arsenal, il portiere nerazzurro ha confermato di “avere molti amici in nerazzurro” e non è da escludere che questi possano portare il giocatore a dire sì alla proposta di Marotta.

Donnarumma tra PSG e Inter

Per il momento l’ipotesi Inter per Donnarumma non è assolutamente una priorità. Il portiere spinge per arrivare ad un rinnovo con i parigini. Ma per adesso la trattativa è in stand-by e quindi i nerazzurri sperano.