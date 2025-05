Ecco la penalizzazione al Napoli: sorpasso Inter per lo Scudetto

La lotta per il titolo continua ad essere aperta. E la partita non si gioca solamente in campo, ma si potrebbe decidere direttamente in tribunale

Le ultime due giornate si preannunciano fondamentali per lo Scudetto. La frenata del Napoli ha portato l’Inter ad una sola lunghezza dai partenopei. Nei prossimi 180 minuti si deciderà, quindi, il titolo, ma la vittoria potrebbe essere sub judice. Esiste, infatti, la possibilità di una penalizzazione e una classifica stravolta a campionato concluso.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il Napoli spera di riuscire dalla vicenda senza sanzioni proprio per riuscire a vincere lo Scudetto sul campo. Ma la vicenda continua a tenere banco da diverso tempo e presto sono attese delle decisioni molto importanti.

L’Inter attende e spera di poter conquistare il titolo negli ultimi 180 minuti. Se così non dovesse essere, la situazione potrebbe cambiare magari già a campionato finito.

Il caso plusvalenze

Il Napoli continua ad essere in apprensione per la vicenda delle plusvalenze. La Procura di Roma continua a lavorare sul caso e, in caso di nuovi elementi, Chinè potrebbe richiedere la revocazione del processo sportivo effettuato tre anni fa e riaprire il caso e magari arrivare ad una penalizzazione.

Cosa rischia il Napoli

Il Napoli è in attesa di capire meglio cosa potrà succedere nella vicenda plusvalenze. Ricordiamo che la Procura di Roma sta indagando su diverse operazioni: Manolas-Diawara con la Roma e l’acquisto di Osimhen nella trattativa che ha portato Karzenis, Liguori, Manzi e Palmieri in Francia con una valutazione di 20 milioni di euro.

In un primo momento si è deciso di non procedere, ma c’è un precedente con la Juventus che spaventa il Napoli. I bianconeri hanno ricevuto i 10 punti di penalizzazione in una seconda fase e potrebbe succedere in questo modo anche con i partenopei se dovessero emergere dei nuovi particolari nell’indagine.

La differenza tra Juventus e Napoli è che ai bianconeri fu contestato un sistema di plusvalenze e per il momento non c’è lo stesso riscontro in casa dei partenopei. Ma se dovessero uscire fuori dei fatti nuovi, allora si potrebbe magari arrivare ad una penalizzazione nella stagione in corso. Una sanzione da scontare immediatamente solamente in caso di processo di primo grado entro il 30 giugno. Altrimenti tutto sarebbe rinviato alla nuova stagione.

L’Inter vuole lo Scudetto sul campo

A prescindere da quello che succederà in tribunale, l’Inter proverà ad ottenere lo Scudetto sul campo in questi 180 minuti. Un compito non semplice, ma ad Appiano Gentile ci credono e faranno di tutto per raggiungere l’obiettivo.