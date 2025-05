Super colpo Inter in Serie A: incontro a cena con Zanetti

Il vicepresidente nerazzurro è sceso in campo in prima persona per andare a definire un colpo in entrata. I ragionamenti sono in corso

In viale della Liberazione si lavora in modo molto attento sul calciomercato. A lavorare, però, non solo solamente Ausilio e Marotta, ma anche Zanetti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il vicepresidente nerazzurro è stato pizzicato a cena con un calciatore di Serie A. Al momento il tutto è stato definito un incontro amichevole, ma non è da escludere che si sia approfondito un tema molto delicato come quello della prossima stagione.

Per il momento la priorità dell’Inter è sicuramente quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Poi si penserà al futuro e anche al calciomercato. Si proverà sin da ora ad avere delle novità importanti in questo senso. E la cena di Zanetti sembra confermare il fatto che parliamo di un giocatore che interessa davvero molto ai nerazzurri.

Calciomercato Inter: Zanetti al lavoro con Marotta e Ausilio

Zanetti è pronto a dare una mano a Marotta e Ausilio per andare a rinforzare la rosa. Il vicepresidente dell’Inter ha deciso di andare a cena con l’obiettivo e vedremo nei prossimi giorni quali saranno le mosse da parte dei nerazzurri per prendere uno dei profili di livello per la prossima stagione.

Mercato Inter: Nico Paz resta un obiettivo

Nico Paz resta un obiettivo per l’Inter. L’argentino, nonostante la sua ammissione di trovarsi bene al Como, sogna il passaggio in una big e i nerazzurri restano una possibilità. E l’incontro tra Zanetti e il talento sudamericano rappresenta sicuramente un segnale importante per il prossimo calciomercato.

Come riferito da Tuttosport, nella serata di lunedì “la cena sul Lago di Como fra i due non è assolutamente passato inosservata. Con loro c’era anche la famiglia di Paz e il tutto è stato definito un incontro amichevole. Ma chissà se non si è parlato anche di mercato“. Un qualcosa che dovrà continuare ad essere seguita da vicino per avere delle novità importanti.

Di certo l’amicizia tra Nico Paz – o meglio con suo papaà, di cui è stato compagno al Banfield e in Nazionale – e Zanetti potrebbe facilitare di chiudere l’operazione. Ma la situazione contrattuale dell’argentino non è la più semplice e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore.

Nico Paz tra Como e Real Madrid

Prima di approfondire la questione Inter, Nico Paz deve capire meglio il suo destino fra Como e Real Madrid. I Blancos non sarebbero intenzionati ad esercitare il diritto di riacquisto nell’immediato e rimandare il discorso alla prossima stagione. Ma l’inserimento dei nerazzurri potrebbe far cambiare la situazione.