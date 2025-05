Inter, da Nico Paz al sosia di Thuram: 100 milioni per 5 Colpi

I nerazzurri sono molto attivi sul calciomercato. Marotta e Ausilio hanno a disposizione una cifra importante per portare ad Appiano Gentile le priorità

In casa Inter si lavora su due fronti. Il principale in questo momento è sicuramente il campo. Nei prossimi 15 giorni si deciderà la stagione dei nerazzurri con Scudetto e Champions League. Ma in viale della Liberazione non hanno intenzione di farsi distrarre troppo dal calcio giocato e si sta ragionando su come andare a rinforzare la rosa di Inzaghi.

Il primo colpo per la prossima stagione è quello di Sucic. Il centrocampista croato, arrivato dalla Dinamo Zagabria per una cifra intorno ai 14,5 milioni bonus esclusi e una percentuale sulla futura rivendita, si unirà al gruppo a giugno.

Ma non è finita qui. Marotta e Ausilio da tempo sono al lavoro per piazzare altri colpi. L’obiettivo del club sarebbe quello di chiudere ulteriori due rinforzi per il Mondiale per Club e poi lo sguardo si dovrebbe spostare all’estate e alla necessità di andare a rinforzare la rosa soprattutto per quanto riguarda le seconde linee.

Inter: non solo Sucic, pronti altri due colpi

Le due priorità per il Mondiale per Club sono un vice Dumfries e un centrale di difesa. Sul primo ruolo l’obiettivo principale è Luis Henrique. L’accordo con classe 2001 c’è da tempo ed ora si attende il via libera del Marsiglia. Si parla di una operazione che potrebbe concludersi intorno ai 25 milioni di euro. Subito dopo si guarderà al reparto arretrato con Beukema e Lucumì in pole position. Ma sulla lista di Marotta ci sono anche Hien e Gila.

Gli altri obiettivi di Marotta

Gli obiettivi dell’Inter naturalmente non sono finiti qui. A centrocampo si dovrà prendere un vice Calhanoglu visto che Asllani non ha convinto. Ricci è un nome che piace tanto, ma costa molto caro. Per questo motivo in viale della Liberazione si sta ragionando su altri profili e il nome di Nicolussi Caviglia è uno di quelli presenti sulla lista.

Non è da escludere che l’Inter possa fare un investimento importante anche in un ruolo differente. Il pressing su Nico Paz continua e la cena di Zanetti è la conferma. La trattativa resta, comunque, non facile visto che il Como non ha intenzione di perderlo e il Real Madrid punta a tenere il controllo.

Capitolo attacco. Il nome in cima alla lista è quello di David, ma nelle ultime ore sta prendendo quota Bonny del Parma, che come caratteristiche è molto simile a Thuram e a costi più contenuti (20 milioni) rispetto a David. Resta in corsa anche Castro, ma la richiesta del Bologna è elevata (50 milioni).

🔥IN GRANDE ASCESA LE QUOTAZIONI DI BONNY, IL ‘SOSIA’ DI THURAM L’INTER VORREBBE CHIUDERE PRIMA DEL MONDIALE PER CLUB.#Inter #Bonny #interlive pic.twitter.com/CmVO6qrONq — Interlive (@interliveit) May 17, 2025

Inter: 100 milioni per cinque colpi

L’Inter ha individuato le sue priorità per il prossimo calciomercato e sono pronti 100 milioni per chiudere i cinque colpi che consentirebbero alla rosa di fare un ulteriore salto di qualità.