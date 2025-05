Probabili formazioni Inter-Lazio: Inzaghi recupera 3 giocatori

Ultimi 180 minuti decisivi in chiave Scudetto. I nerazzurri non possono permettersi errori per continuare a mettere pressione al Napoli

Vietato sbagliare contro la Lazio. L’Inter ha un solo risultato a disposizione per continuare a sognare il titolo. Il destino è sempre nelle mani del Napoli considerato il vantaggio e un calendario più facile. Ma ad Appiano Gentile c’è la fiducia di poter ribaltare la situazione e già domenica è un test importante considerato che si gioca con una squadra in piena lotta per un posto in Champions League.

Per Inzaghi arrivano delle buone notizie dall’infermeria. Tre giocatori sono praticamente recuperati e saranno convocati contro la Lazio. Resta, invece, ai box Lautaro. L’attaccante argentino è alle prese con il recupero completo dall’elongazione e molto probabilmente rientrerà in gruppo la prossima settimana per ritrovare il contatto con il campo in vista della finale di Champions League.

Inter: Pavard, Mkhitaryan e Frattesi verso il recupero

Le buone notizie in casa Inter sono rappresentate dai recuperi di Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. I tre giocatori hanno praticamente smaltito il problema fisico e saranno a disposizione di Inzaghi. Per loro ci sono anche possibilità di trovare del minutaggio nella ripresa.

Le possibili scelte di Inzaghi

Mancano ancora più di 24 ore alla partita contro la Lazio e Inzaghi deve sciogliere ancora due dubbi. Il primo è in difesa con Bastoni che potrebbe rifiatare e Carlos Augusto giocare come braccetto. Acerbi e Bisseck andranno a completare il reparto davanti a Sommer, pronto a ritrovare la titolarità.

A centrocampo Zielinski confermato al posto di Mkhitaryan, che potrebbe ritrovare spazio nella ripresa. Calhanoglu si riprende la cabina di regia con Barella la linea mediana. Sugli esterni Dumfries e Dimarco ritornano dal 1′ con Zalewski pronto a subentrare nella ripresa.

Il secondo grande dubbio riguarda l’attacco. Taremi è in vantaggio su Arnautovic per affiancare il rientrante Thuram. Come detto in precedenza, Lautaro Martinez resta ai box per il problema fisico. L’argentino spera in una convocazione contro il Como per poi essere al massimo per la sfida di Champions League.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Di seguito le probabili formazioni della sfida fra Inter e Lazio:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli A., Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Castellanos. All.: Baroni