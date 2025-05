Bisseck come Onana, ceduto in Premier: le cifre dell’operazione

Il futuro del difensore tedesco continua ad essere in bilico. L’ipotesi di una sua partenza la prossima estate non è assolutamente da escludere

Sono stati giorni non semplici per Bisseck. Il difensore tedesco è finito al centro di polemiche per il rigore contro la Lazio. Una ingenuità pagata a caro prezzo dai nerazzurri. Un errore che non è assolutamente l’unico e per questo motivo le sue prestazioni non sempre continue potrebbero portare viale della Liberazione a valutare una sua partenza già la prossima estate.

Il centrale ha fatto molto fatica in questa stagione a trovare continuità. Le prestazioni contro Arsenal e Cagliari sono state molto importanti. Per contro il tedesco ha commesso errori molto gravi come il colpo di testa all’indietro a Bologna, l’uscita tardiva su McTominay a Napoli, l’errore a Udine e la partita contro la Lazio. Insomma, una situazione che rischia di portare ad una partenza magari già la prossima estate.

Bisseck-Inter: nuova operazione alla Onana

Secondo le informazioni di Tuttosport, le prestazioni altalenanti di Bisseck potrebbero portare l’Inter a fare una nuova operazione alla Onana. Il portiere era stato preso a zero per poi rivenderlo a 50 milioni di euro. Una plusvalenza diversa per il tedesco, ma l’intenzione è quella comunque di farlo andare in Premier per guadagnare una cifra importante.

Calciomercato: Bisseck in Premier, tutti i dettagli

Bisseck è arrivato in nerazzurro per 7 milioni di euro. Le sue prestazioni sono state molto importanti da far alzare la sua valutazione intorno ai 40 milioni come svelato da Interlive.it. Una situazione che potrebbe portare il club meneghino a pensare con attenzione alla cessione del giocatore davanti ad una proposta importante.

Si era parlato tanto di Manchester United nelle scorse settimane, ma ora potrebbe essere un altro club a fare un tentativo. Il West Ham ci aveva provato la scorsa estate senza trovare una apertura da parte dell’Inter. Ora la situazione potrebbe cambiare davanti ad una proposta importante e intorno ai 40 milioni di euro.

Gli Hammers potrebbero fare un nuovo tentativo per strappare il calciatore alla concorrenza. Nessuna chiusura da parte dell’Inter. I vertici del club aspettano la proposta giusta per far partire Bisseck e andare a prendere un sostituto che magari garantisce una maggiore continuità prestativa.

Bisseck a caccia del riscatto

Prima del calciomercato, ci sono due partite e un Mondiale per Club da disputare. E Bisseck avrà la grande occasione per cercare il riscatto. E magari queste prestazioni potrebbero cambiare il suo futuro in maglia nerazzurra.