Cancellato lo Spareggio Scudetto: Napoli-Inter, annuncio UFFICIALE

Siamo alla vigilia della serata decisiva per il titolo. C’è una possibilità remota di vedere uno scontro diretto fra le due squadre. Intanto ci sono delle novità

Ultime ore prima della serata Scudetto. Il Napoli contro il Cagliari ha il destino nelle proprie mani. Con una vittoria i partenopei sarebbero Campioni d’Italia senza dover attendere notizie da Como-Inter. In caso di un non successo, la palla ritornerebbe ai nerazzurri, che con i tre punti conquisterebbero un titolo quasi insperato alla vigilia.

Resta molto remota la possibilità di uno spareggio. Da qualche anno la Lega Serie A ha deciso di reintrodurre una regola per provare a rendere ancora più spettacolare il finale di stagione. Per il momento lo scontro diretto per un verdetto è stato disputato solo una volta per la salvezza. Il titolo si è sempre deciso nelle 38 giornate di campionato. Vedremo se sarà così anche questa volta oppure si dovrà disputare la partita extra.

Lo spareggio Scudetto via in un solo caso

L’Inter e il Napoli potrebbero essere protagonisti di uno spareggio Scudetto e non è da escludere che possa essere l’ultimo. A margine di un convegno, come riporta ‘Calcio e Finanza’, il presidente della Lega Serie A Simonelli si è detto pronto a ritornare al criterio passato (scontri diretti e differenza reti) solo “se una delle due squadre è coinvolta nella finale di Champions League“. Una sorta di eccezione per andare incontro al club e non creare un calendario ancora più intasato.

Inter e Napoli allo spareggio se…

Diciamo che lo spareggio tra Inter e Napoli è molto remoto. Se fino a qualche settimana fa sembrava essere probabile uno scontro diretto per decidere lo Scudetto, gli ultimi risultati hanno un po’ cambiato le carte in tavola e le due squadre si andranno a giocare il titolo in questa ultima giornata.

Un eventuale turno extra ci sarebbe solo in caso di una concomitanza di risultati molto particolari. Una sconfitta del Napoli contro il Cagliari e il pareggio dell’Inter a Como. Due risultati davvero difficili da vedere, ma il calcio ci ha regalato sempre sorprese e, come sempre, il giudice supremo sarà il campo.

Naturalmente la speranza delle due squadre è di chiudere il prima possibile il discorso Scudetto per motivi differenti. Il Napoli spera di vincere il titolo visto il vantaggio mentre i nerazzurri hanno la Champions alle porte e una partita in più potrebbe pregiudicare il proprio cammino in Europa.

Lo spareggio a Milano o Roma

Altro tema è il luogo dello spareggio. Simonelli ha confermato che, a meno di una indicazione del Viminale, si giocherà a Milano. Ma il rischio di avere dei problemi di ordine pubblico è molto alto e quindi Roma resta una possibilità.