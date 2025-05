“Operazione al ginocchio”: UFFICIALE prima di Napoli-Cagliari e Como-Inter

Un giocatore salterà l’ultima sfida per un problema fisico. L’infortunio ha costretto il giocatore a sottoporsi ad un intervento. In campo con la nuova stagione

Siamo nella giornata di vigilia della serata Scudetto. L’Inter e il Napoli si giocano il titolo negli ultimi 90 minuti e la speranza da parte dei due club è quella di chiudere nel minor tempo possibile per non dover fare i conti con una partita in più e lo spareggio. Intanto, però, non arrivano delle buone notizie dall’infermeria.

Il calciatore non potrà scendere in campo in questa ultima giornata per un problema al ginocchio. L’infortunio lo ha costretto ad operarsi e per lui il rientro in campo solamente con la nuova stagione. Non sicuramente delle buone notizie per il club, che ora dovrà trovare una soluzione per provare a chiudere nel migliore dei modi l’anno. E la sua assenza sta creando non poche polemiche sui social.

Niente Napoli-Cagliari, out per infortunio

L’assenza di Gaetano in Napoli-Cagliari sta facendo molto discutere. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile partenopeo e grande tifoso azzurro, non sarà in campo al Maradona per un infortunio al ginocchio. In molti vedono la sua assenza strategica, ma la nota dei sardi parla molto chiaro.

Cagliari, infortunio Gaetano: salta l’ultima giornata

Sarà un Cagliari rimaneggiato quello che si presenterà a Napoli. Con la salvezza già ottenuta, Nicola darà spazio a seconde linee e non rischierà giocatori che non sono nelle condizioni ottimali. Di certo non ci sarà Gaetano. Il centrocampista si è fermato per un problema al ginocchio e non rientrerà prima del ritiro estivo.

“A seguito degli accertamenti strumentali, nella giornata odierna Gianluca Gaetano è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal prof. Pier Paolo Mariani presso la clinica “Villa Stuart” di Roma, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter fisioterapico di recupero”, così si legge nella nota del club sardo.

Una assenza che sta creando non poche polemiche fra i tifosi. L’assenza è stata vista come una sorta di scelta strategica visto il suo forte rapporto con Napoli. Anche se, stando al comunicato, il problema era serio e non assolutamente rinviabile.

Inter e Napoli: la sfida è già iniziata

Di certo la sfida fra Inter e Napoli a distanza è già iniziata. I partenopei continuano ad avere il destino nelle proprie mani, ma i nerazzurri proveranno fino alla fine a mettere pressione e sperare in un nuovo passo falso degli avversari.